台股盤中—美股創高激勵 蘋概雙王領軍 一度重回萬一

在美國與墨西哥於北美自由貿易協定（NAFTA）接近達成協議的利多消息激勵下，美股昨日大漲逾 250 點作收，帶動台股今 (28) 日跳空開高收復季線，在台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 雙王領漲，聲學元件族群美律、康控 - KY 等同步大漲拉抬，指數盤中最高來到 11005.55 點，一度重返萬一關卡。

美股那斯達克、標普連續第 2 個交易日收盤價創歷史新高，激勵台股早盤強勢表態；盤面上由蘋概三王領軍，台積電昨日 ADR 走揚激勵，盤中漲逾 2%，最高來到 250 元；股王大立光也上漲 3.7%，至於鴻海 (2317-TW) 則力守平盤之上，發揮穩盤效果。

德國柏林消費電子展 (IFA) 將於 8 月 31 日登場，聲學元件概念股今日強勁，美律 (2439-TW) 強攻漲停，康控 - KY(4943-TW) 盤中也大漲 8.74%。

不過昨日強勢的被動元件族群，今日動能熄火，一度重返股后的國巨 (2327-TW) 未能延續氣勢，早盤開高走低後，盤中維持平盤下震盪整理格局，目前股價依舊暫居老三，華新科 (2492-TW)、禾伸堂 (3026-TW)、奇力新 (2456-TW) 也同步走弱，類股表現相對弱勢。

台股今日預估成交量來到 1400 億元，雖然看似量能回溫，但法人指出，仍須關注本周外資籌碼是否真的歸隊，才能穩定市場信心；而接下來各家公司 8 月營收將陸續公布，加上蘋果新機將發表，相關概念股走勢仍可期，另外擁旺季題材或轉機個股，也相對值得留意。