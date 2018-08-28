〈理財〉一輩子醫療費用高達370萬元 理賠無上限醫療險正夯

現代人平均壽命不斷增加，但長壽並不代表健康，據統計，國人每人每年醫療保健支出 10 年來增加了 37.8%。另外，衛福部統計資料也顯示，每人一生的醫療費用高達 369.7 餘萬元，有超過 3 成醫療費用是由家庭自付，也就是每人一生要負擔百萬元醫療費用，為此，理賠無上限醫療險正夯。

元大人壽商品精算部副總經理張銘修表示，國人自付醫療保健支出一路攀升，一旦民眾罹患重症，常需採用新式用藥或新式手術等高額療法，而這些療法往往是要自費的，民眾若沒有足夠的醫療保障規劃，常會因自付金額過高，造成自身與家人沉重的經濟與心理負擔。

依統計資料來看，國人每人每年醫療保健支出 10 年來增加 37.8%。

張銘修說，衛福部也統計出每人一生的醫療費用高達 369.7 餘萬元，有超過 3 成醫療費用是由家庭自付，也就是每人一生要負擔百萬元醫療費用。

再加上台灣人平均壽命 2016 年已突破 80 歲，比 10 年前增加了將近 5 歲，對照衛福部統計國人每年個人醫療支出從 3.55 萬元，增加到 4.62 餘萬元。

目前有一種險種為理賠無上限保險，提供住院期間及住院前、後的完整保障，保障至被保險人保險年齡 111 歲，且採保費調整機制，理賠無總額上限，讓保戶終生擁有完整的醫療保障。

張銘修指出，在壽命延長的同時也帶來「長壽風險」，使長壽可能反而成了沉重的經濟負擔。面對高齡化社會以及潛在的健康風險，無論是工作正在發展階段的青年族群、經濟穩定的中壯年人士，或是卸下工作重擔的退休族，都要及早規劃醫療保障。