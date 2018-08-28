盤前財經大事搶先讀2018年8月28日

今日操盤前瞻

股東會：岱煒

法說會：台名、博大、台汽電、芮特 - KY、岱稜

除權息：新纖、宏佳騰、希華、宏璟、鎧勝 - KY、大洋 - KY、高僑、伍豐、日勝化、台航、鑫創電子、大億金茂等

美墨達成貿易協議 為取代 NAFTA 鋪好了路

美國與墨西哥週一達成貿易協議，為取代北美自由貿易協定 (NAFTA) 鋪好了路。NAFTA 為美國，墨西哥與加拿大目前的貿易協定。普總統說，這項協定將稱為美國與墨西哥貿易協定，取消 NAFTA 名稱。閱讀全文...

〈智慧音箱大戰〉新霸主現身 供應鏈卡位布局

研調機構預估，智慧音箱年產值 300 億美元，雖然亞馬遜在智慧音箱市場先發制人，不過 Google 後起之秀在市占率、出貨量急起直追，傳出今年底可能發表新款智慧音箱，台廠供應鏈和碩 (4938-TW) 已搶得先機，而英業達 (2356-TW) 則手握蘋果 Home Pod 訂單，供應鏈也搶搭商機列車。閱讀全文...

蘋果新 iPhone 將上市 郭明錤發布 3 大新預測 看好這版本將帶動換機需求

眾所矚目的蘋果新一代 iPhone 即將問世，天風國際證券研究與策略部總監郭明錤也發表最新看法，除對新款 iPhone 規格、成本結構與發布日作出預測更新，也看好 6.1 吋 LCD 版本因性價比較高，將帶動更強的換機需求，點名可成、美律、聯德、欣興與頎邦等供應鏈可望受惠。閱讀全文...

〈觀察〉蔡明忠辭職開產金分離第一槍 3 名銀行副董去留成焦點

為遵循產金分離規範，蔡明忠辭任富邦金 (2881-TW) 副董事長一職，開了配合產金分離政策的第一槍，金管會當時公布還有 3 名銀行業副董事長，有兼職投資公司或顧問公司董總，接下來是否還有銀行副董事長辭職，值得關注。閱讀全文...

〈彰銀法說〉房貸採謹慎穩健態度 放款金額持續微幅減少

彰銀 (2801-TW) 昨 (27) 日舉行法說會，會中有法人關注，彰銀房貸逾放比 0.4%，高於市場平均值 0.26%，對此，彰銀董事長張明道表示，彰銀對於房貸市場採謹慎、穩健態度，且內部自 2013 年起，開始微幅減少房貸金額和戶數，統計至今年房貸放款已從 2867 億降至 2719 億元。閱讀全文...