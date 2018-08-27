〈觀察〉蔡明忠辭職開產金分離第一槍 3名銀行副董去留成焦點

為遵循產金分離規範，蔡明忠辭任富邦金 (2881-TW) 副董事長一職，開了配合產金分離政策的第一槍，金管會當時公布還有 3 名銀行業副董事長，有兼職投資公司或顧問公司董總，接下來是否還有銀行副董事長辭職，值得關注。

金管會 8 月 9 日時公布最新的「產金分離」三大規範，一、金控或銀行副董，只限「陽春型」副董，不具公文准駁權；二、金控和銀行副董事長，已經兼任非金融業董、總職務，該金控和銀行要自行檢核其金控副董職務是否具實質首長性質，若有，須在一定期間內修正。三、金控董、總若兼任非金融業職務者 (如富邦金控董事長蔡明興)，即須出具承諾書，承諾未違反產金分離原則。

當時統計共有 5 家金控和 9 家銀行設副董事長，5 家金控包括：富邦金蔡明忠、華南金林明成、國泰金陳祖培、新光李紀珠、國票吳瑛；9 家設副董的銀行包括：遠銀徐旭東、華南銀林知延、國泰世華銀蔡宗翰、王道銀駱怡君、台中商銀王貴鋒 (7 月已轉任董事長)、京城蔡炅廷、凱基銀郭瑜玲、台新銀鐘隆毓、安泰銀蔡文賢。

這 14 位金融業副董中，蔡明忠是台灣大哥大董事長、兼任富邦金副董，徐旭東是遠東集團且兼旗下多家企業董事長、兼任遠銀副董，且另外有 3 名金管會不願透露的銀行業副董事長，則有兼職投資公司或顧問公司董總，都落入需要自行檢核其金控副董職務是否具「實質首長」性質的規範，若有，須在一定期間內修正。

但在蔡明忠都還尚未自行檢核時，金管會主委顧立雄隔天 8 月 10 日就表示，經調查發現，富邦金控董事會通過的提案，都有副董事長蔡明忠簽署同意，已違反產金分離原則，所以已要求富邦金 2 個月內限期改善，否則將「命令解任」蔡明忠職務。

為了遵循產金分離，蔡明忠今天辭任富邦金副董事長一職，等於為了配合產金分離政策開出了第一槍，然而，金管會當時指出還有 3 名銀行業副董事長，有兼職投資公司或顧問公司董總，自行檢核後是修正，抑或是再出現辭職潮，將備受市場矚目。