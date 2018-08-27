福壽園中期業績出爐，股東們又賺了！

昨日晚間，中國最大的殡葬服務商福壽園（01448-HK）發佈了2018年中期業績報告，這家被稱為“另類房地產”的公司再次宣佈盈喜。

2018年上半年，福壽園實現收益總額約7.89億元（人民幣，下同），較2017年同期微增約2.5%；實現公司擁有人應佔溢利及全面收入總額約2.62億元，同比增長約14.6%。

墓穴單價漲了，收益卻微降

2018年以來活人住的陽宅風波不斷，總結起來就一個字“漲”——不僅房價漲，房租也要漲；如今一看，死人住的陰宅也不遑多讓。據福壽園中期財報，其經營性墓穴的平均銷售單價已較去年同期增長了7.0%！

墓園收益服務明細 圖源：港交所

儘管墓穴漲價，但福壽園墓穴銷售的總收益卻是下滑的，因為2018年上半年福壽園銷售墓穴數量較2017年同期有所下降。福壽園官方解釋，墓穴銷售數量的下降是運營層面調整帶來的陣痛。

那麽，福壽園於運營層面做出的調整具體是什麽呢？增加小型化（低於1平米，以節約土地的方式增加公墓的使用年限）墓穴的銷售數量；增加藝術墓的銷售數量，同時減少傳統墓的銷售數量；增加直營銷售隊伍的收益貢獻。

從此項運營調整，至少可以讀出兩條信息：一是福壽園所銷售墓穴的平均面積將會減少；二是福壽園未來將主推藝術墓，而同樣面積的藝術墓的售價往往幾倍於普通墓穴。從此維度看，福壽園可以說是將“開源節流”一詞運用到了極緻。

擴張業務版圖，增加墓地儲備

說起來各位讀者可能不信，福壽園如此絞儘腦汁有一半原因是被逼無奈，概括起來就兩字——缺地。以上海市為例，上海殡葬行業協會會長王宏階在接受採訪時透露，上海共有公募土地7500餘畝，截至2015年已用去5500餘畝。

上海市殡葬管理處負責人高建華在接受採訪時，也隻敢保證“接下來10多年（上海市墓地供應）不會有問題”。墓地供應緊張，最簡單粗暴的做法就是減少平均每個墓穴的佔地面積。從2006年開始，國家民政部就下發了通知，要求各地新建的墓地面積均不得超過人均1平米。

除削減人均墓地面積外，福壽園選擇了通過收購的方式不斷擴張自己的業務版圖，以增加自有墓地儲備。據福壽園，其業務已覆蓋十四個省、自治區、直轄市的20餘座城市。

截止2018年6月底，福壽園擁有20座墓園及20間殡儀設施在運營中。至於福壽園的同行們，如福成股份、安賢園等，擁有墓地或陵園數量還僅為個位數。

福壽園提升業績的三個解決方案

解決了墓園土地供應這一基礎問題後，如何讓土地升值、增加收入成為福壽園的下一個考量。拓展附加服務是福壽園找到的第一解決方案，從福壽園的業務構成可以看出，除墓園服務外福壽園也為客戶提供殡儀及其他服務——除從悼念到下葬的一條龍服務外，福壽園也為國内其他墓園及殡儀館提供專業設計服務。

福壽園收益構成 圖源：港交所

藝術墓則是福壽園採用的第二解決方案。所謂藝術墓，指的是追求藝術性和個性的墓穴設計。因為各人偏好不一，高度個性化的藝術墓較標準化墓穴定價更高，福壽園也更易從中獲得高額收益回報。

而眼下，福壽園找到了保持公司收益穩健增長的新方法。2018年上半年，福壽園的環保火化機取得了國家發明專利併已在集團内安裝了十三組。雖然暫未從外部取得銷售收入，但已經赢得向湖北省武漢市一家國營殡儀館提供八組火化機的公開招標。考慮到國内對“遺體火化”的強製推行，以及對環境保護日益重視的市場現狀，火化機業務將來會為福壽園帶來可觀的收益貢獻。

事實上，福壽園身處殡葬行業本來就佔儘了便宜。由於殡葬需求往往發生突然，加上中國文化尊崇孝道，客戶基本不會還價或是拖欠費用，因此福壽園的現金流相當充裕穩定。

另一方面，殡葬服務於中國屬於標準的朝陽產業。人口老齡化的加劇和福壽園作為行業NO.1的優勢地位，為福壽園的未來發展描繪了光明的廣闊的前景！在這樣的環境中，配合福壽園自己的積極運籌帷幄，業績如芝麻開花節節高也就不足為奇了！

作者：熊思怡

編輯：賀秋霞

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