歐股盤中─主要指數走揚 泛歐 Stoxx 600漲0.30%

聯準會 (Fed) 主席鮑爾，上週五重申維持漸進升息路線，激勵當日美股收高；今 (27) 日歐股早盤，主要指數走揚，泛歐 Stoxx 600 指數一度上漲 0.30%。

台北時間週一晚間 6 點 03 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.30%，德國 DAX 指數上漲 0.57%，法國 CAC 40 指數上漲 0.48%；英國適逢夏季銀行假日，今日休市。

週一早盤，泛歐 Stoxx 600 指數走揚，汽車類股表現佳，BMW 股價漲約 1%。

據傳母公司 Ceconomy 有意將其 10% 股權出售，德國超市集團 Metro Group 股價大漲逾 12%。

德國 Ifo 經濟研究所週一公布 8 月企業信心指數，在美歐貿易戰暫時休兵的情況下，數值由 7 月的 101.7，增至 103.8，為近 9 個月來首次上升。

Ifo 表示，受惠於內需帶動，德國經濟於第 2 季呈現強勁成長，表現穩健，抵銷了之前因貿易情勢造成的負面影響。

雖然美國總統川普對升息一事感到不滿，甚至數度出言批評，但 Fed 主席鮑爾，上週五於 Jackson Hole 舉行的全球央行年會發表演說時指出，美國經濟沒有過熱風險，且無跡象顯示，通膨率將升至 2% 以上，預期美國利率將逐步調高。

鮑爾重申維持漸進升息路線，激勵美股收高，上週五，道瓊工業平均指數收漲 133.37 點 (0.52%)，至 25790.35 點；那斯達克指數收漲 67.52 點 (0.86%)，至 7945.98 點；標普 500 指數收漲 17.71 點 (0.62%)，至 2874.69 點。