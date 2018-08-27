LOL亞運電競示範賽開戰！小米、三星抓住新浪潮

《日經亞洲評論》報導，近年風靡全球電競遊戲也讓小米、三星等亞洲手機製造商抓住新商機，紛紛推出電競智慧型手機、與電競公司合作等方式搶攻市占，電子競技 (eSports) 今年列入在 2018 亞運電競示範項目，今 (27 日) 日《英雄聯盟》(League of Legends，LOL) 電競示範賽項目已登場。

全世界約有 2.5 億名電競玩家，市值每年約 10 億美元，而且還在成長中。根據荷蘭研究公司 Newzoo 的數據，該行業預計到 2021 年將達到 13 億美元。

2018 亞運將電競列入示範賽項目，之後 2022 年杭州亞運將電競將列為官方正式比賽項目，就是為了搶奪逐漸低迷的亞運收視率。目前 2018 年亞運會選出的六場比賽中有兩場比賽《部落衝突：皇室戰爭》(Clash Royale) 和《傳說對決》(Arena of Valor) 都是手機遊戲。

根據 Newzoo 的報告，手游電競在亞洲比在西方更受歡迎。該報告稱，亞洲 55% 的遊戲收入來自行動裝置，而北美和歐盟只有 29%。該報告補充說：預計未來幾年內日本、泰國、印尼和越南等國家的手游電競市場將出現明顯增長。

印尼電競協會主席 Eddy Lim 在亞運會中表示，「手遊」納入亞運會是順應流行趨勢，而手機遊戲製造商已開始在電競類別中製作遊戲。

為了搶占新商機，亞洲智慧型手機公司紛紛宣布推出電玩專用的智慧型手機，將其採用強大的處理器和電池，以及更高的螢幕刷新率。

新加坡商硬體廠商 Razer 在去年 11 月推出 Razer 手機時，揭開這一趨勢。這款專為遊戲玩家而生」的智慧型手機，最大的賣點是支援了刷新率達 120Hz 的螢幕，承諾玩家暢玩所有遊戲。

中國中興通訊旗下的子品牌 Nubia 於今年 4 月發布了其遊戲智慧型手機 Red Magic，之後小米推出了「Blackshark（黑鯊）」電競旗艦機。台灣華碩於 6 月份宣布推出 ROG 電競手機。

對許多亞洲公司而言，在快速智慧型手機市場中，電競手機是能與競爭對手區別開來的一種方式。

三星近來與電玩廠商合作，旗下手機可率先獨家下載最新遊戲。(圖：官網)

三星展開新的手機銷售策略，和 Android 版要塞英雄《Fortnite》獨家合作，今年跟三星展開獨家合作，Samsung 旗下旗艦智慧型手機以及兩款平板產品可支援 Fortnite 優先獨家下載，購買 Samsung Galaxy Note 9 或是 Galaxy Tab S4 的消費者，更可在《Fortnite》遊戲中解鎖獨家角色「Galaxy」。

消息人士表示，2018 年亞運會期間，手遊電競運動員應該使用大會提供的三星設備，因為三星是官方贊助商之一。

但許多運動員目前在重新考慮這個要求，因為許多人說他們是使用 iPhone 獲勝。在中國運動員就是使用 iPhone 擊敗了中華台北，成為 Valor 競技場的第一個亞洲冠軍。

電子競技 (eSports) 今年列入在 2018 亞運電競示範項目，有六項遊戲確認納入 2018 年競賽項目，今日《英雄聯盟》(League of Legends，LOL) 電競示範賽項目已登場，中華代表隊目前以 1:0 分別克敵巴基斯坦和印尼，之後將對戰沙烏地阿拉伯。

六款遊戲納入了 2018 年亞運競賽示範項目：《英雄聯盟》(League of Legends，LOL)、《爐石戰記》(Hearthstone)、《世界足球競賽》(Pro Evolution Soccer)、《星海爭霸 II》(StarcraftII)、《部落衝突：皇室戰爭》(Clash Royale) 與《傳說對決》(Arena of Valor)。世界上有 27 個國家和地區已參加這場盛會。