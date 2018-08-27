恒耀增持廈門廠持股比 下半年營收穩增長 獲利有望跳高

恒耀 (8349) 上半年營收年增一成，受新品開發及線材漲價影響，毛利率下滑 3.3 個百分點，EPS 為 2.69 元。發言人許繼文今 (27) 日表示，公司已完成全球布局，未受中美貿易戰影響，廈門鋁合金已投產將陸續貢獻，下半年營運應能持穩，且廈門廠持股 8 月起由 45% 提高至 100%，將推波下半年獲利跳高。恒耀今日出席櫃買中心業績發表會，副總經理許繼文表示，公司已經過三個階段轉型，從 1995 年前的貿易商，轉型成工廠擁有蘇州產能，2006 年在大陸擴大投資轉型內銷市場，2013 年更收購德國廠，就近供應歐洲車廠，目前業績超過三成是用在汽車特用產品，包括懸吊系統、金屬零部件，前十大車廠都是客戶，75% 的營收是直接交貨給車廠。



許繼文表示，中美貿易戰對公司營運沒影響，公司已經完成全球化布局，全球扣件的產量已經是全球前十大，市佔率約 3-5%，除了台灣外銷外，中國、歐洲廠都就近供應當地市場，對於美國策略性提高關稅，他認為，這對未來台灣出口到北美有加分，公司在北美的布局也一直在進行，已經在俄亥俄州買土地、廠房。



上半年恒耀的合併營收 55.25 億元，年成長約一成，毛利率下滑 3.3 個百分點至 22.33%，EPS 為 2.69 元，較去年同期的 3.44 元下滑。許繼文說，毛利率下滑主要係新品開發導致成本增加，及線材漲價影響，去年一整年新品開發約 200-300 個，今年上半年開發品項就超過去年，預估下半年開發項目仍多。



但一家公司營運，攻城掠地最重要，未來再把費用率降下來，中國新客戶開發 多著眼在原客戶的新車款、新品項，中資客戶基本不太做，唯一一家是吉利入主的 Volvo，開發的產品只用在只外銷的 XC60、XC90 二款車，開發的大小產品高達一百項，但目前對營收還無貢獻。



而 ESKA 技術移轉到廈門的鋁合金產線，是除了德國廠的二條鋁合金產線後的第三條，許繼文說，8 月已經正式完成，下半年就會陸續貢獻。目前鋁合金的營收占比約 8%，廈門廠投產後，要看內陸國產化速度，若快的話產能可以達 10% 以上。



展望下半年，許繼文表示，下半年營運應能持穩，法人預估，營收維持一成左右的增長，毛利率約與上半年相當，不過，先前恒耀已宣布，將主要獲利來源的廈門廠，持股由 45% 提高至 100%，8 月起認列獲利將大增，將推波下半年較上半年顯著提升。