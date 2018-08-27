〈光鼎法說〉打入小米供應鏈 下半年智慧音箱放量營收占比將增加

LED 封裝廠光鼎 (6226-TW) 今 (27) 日召開法說會，除光模組業務外，光鼎目前另一核心業務為藉由小米生態鏈平台跨入的智慧家電領域，小米旗下南京紫米的最新產品為智慧音箱「小愛同學」，預計今年下半年開始放量，下半年來自小米的營收占比可望較上半年的 12% 持續提升。

光鼎過去相當低調，外界並不知道其實公司早已在 2014 年打入小米供應鏈。光鼎過去出貨小米的產品包括 2014 年的南京紫米電子移動電源，2015 年的安徽華米穿戴手環、電子秤，及 2016 年的純米電鍋用 LED 燈。

最近期的產品則是南京紫米於去年 9 月推出的智慧音箱產品「小愛同學」，光鼎董事長馬景鵬指出，該智慧音箱產品去年小量生產，預期今年下半年開始放量，對其出貨量有信心，且目前光鼎為獨家供應商，毛利表現也較佳。

光鼎今年上半年來自小米的營收約佔整體營收 12%，馬景鵬表示，下半年隨著智慧音箱放量，營收占比可望持續提升，與小米已長期配合多年，未來也將持續合作，待小米在香港掛牌後，行銷力道增加也可望帶動營收表現。

此外，小米的營運策略為未來 1000 種產品中，僅 50 種由自家研發團隊生產，且除了電視等黑家電外，小米也將跨入可替代家務勞動的洗衣機等白家電產品，而光鼎早已打入其供應鏈並配合多年，未來可望隨著其供應鏈的拓展，取得核心競爭優勢後，跟著小米吃香喝辣。