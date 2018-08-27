至興受中國營運衰退 估今年營運看保守

至興精機 (4535) 下午應櫃買中心之邀舉行業績說明會，總經理吳宗明指出，中國市場今年上半年持續衰退，而越南市場飽和下，將朝馬來西亞等東南亞發展，今年整體營收及獲利恐會較去年下滑，不過至興 2025 年達到總營收 50 億元規模目標不變，營收超過總資本 3 倍以上。至興為國內主要精密沖壓零件供應商之一，主要產品為汽機車相關，精密沖壓件、煞車盤、汽車座椅調角器及齒輪。



至興第二季營收 7.45 億元，年減 2.61%，稅後淨利 5259 萬元，每股盈餘 0.7 元，優於上季 0.56 元，其中越南及台灣單季年營收成長 3%，大陸則減少 20%。



至興累計上半年營收為 15.51 億元，與去年同期相當，毛利率為 17.44%，營業淨利率為 8.86%，稅後淨利 1.2 億元，每股盈餘 1.25 元。



至興台灣及中國以汽車零件為主拓市場，越南則拓展機車零件為主，汽車零件為輔。沖壓件佔比為 35.17%，年減少 7%，煞車盤佔約 20.14%。



產品毛利率部分，主要產品精密沖壓件因受中國大陸市場下滑、致使營收下降，毛利率由之前 10-15% 降至 5-10%，煞車盤毛利約 20-25%，座椅及調角器各為 15-20%。



銷售比重來看，汽車佔營收比重為 49%、機車為 47%、自行車 1%、其它則為 30%。銷售地區方面，台灣佔 33.15%，中國 14.83%，亞洲為 27.71%，美洲 20%，歐洲約 4.1%，上半年僅美洲比重成長 8.73%，其餘地區則下滑，以中國相較去年同期下滑 6.42% 最多。



針對中美貿易戰，至興指出，公司產品無從大陸外銷到銷美國，只有台灣外銷，因此目前無影響。



吳宗明指出，目前來看，下半年業績會比上半年好些，越南市場飽和，恐呈現穩定小增態勢，公司也將轉往馬來西亞、菲律賓等東南亞市場發展，中國儘管市場大，但競爭激烈，初期投資傾向保守，今年中國營運會較差。