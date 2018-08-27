BIS：完美風暴將傷及全球經濟

國際清算銀行 (BIS) 上週末於全球央行年會中發布了一份標題為「全球市場結構和高保護主義價格」的研究報告，該文件預測撤銷北美自由貿易協定會讓：加拿大 GDP 將損失 370 億美元、墨西哥損失 220 億美元、美國損失 400 億美元，而其中非關稅貿易壁壘佔損失最大的份額。

針對全球保護主義抬頭、川普發起與各國的關稅戰，BIS 總裁 Agustin Carstens 發表公開抨擊警告，更大的風險不是美國和中國的關稅提高將會減少多少 GDP，而是全球化日益提升的風險。

BIS 總裁 Carstens

該年會中，央行總裁 Carstens 向其他央行行長表示，全球化反轉可能會提高物價、提高失業率並抑制經濟增長。更高的關稅會加快美國通膨、迫使聯準會升息、美元走強，從而傷害了美國出口商和新興市場經濟體。

Carstens 表示，長期來看，保護主義不僅會帶來收益，而只會帶來痛苦，拖累企業的資本支出並威脅金融市場。他更警告說：「這些真實存在的金融風險可能會相互放大，形成一場完美的風暴。」

《Axios》網站報導，貿易戰將延續到明年下半年，比原本預期的還要長，主要的原因在於各國都不準備表現出政治弱勢，都準備好承受經濟耗損，這場貿易戰幾乎沒有可能的贏家。

最大的輸家將是農民、鋼鐵使用者和美國所有製造消費者，他們將會看到其業務將拱手讓給越南和馬來西亞，同時不僅抑制中美兩國經濟，也抑制全球的經濟成長。

貿易戰狀況目前多空分歧，上週美中結束了為期兩天的會談，中美貿易戰隨著雙方新一輪 160 億美元的報復性關稅而升級，但雙方各說各話談判進展緩慢。根據高盛數據，川普有 70% 的可能性在未來兩週內再奉送中國 2000 億美元商品的關稅。

知名財經網站《Zerohedge》提到，值得欣慰的是墨西哥和美國談判代表近日縮小了貿易協定 (NAFTA) 歧見，週一 (27 日) 可能會宣布雙邊貿易協議，而加拿大預計很快就會加入談判桌，都讓北美間的貿易戰出現緩和跡象。

Carstens 點出了可能引發「完美風暴」的潛在催化劑，即：數以兆計的未償還的美元債務 (即美元短缺可能癱瘓國際貿易)，以及日益提高的貨幣戰風險。

他進一步解釋，非美的銀行提供大部分以美元計價的信用狀，佔企業貿易融資來源的 80% 以上，他們依靠批發外匯市場來獲取美元，因此大型金融危機突顯了這類型操作的脆弱性。

十年過去，不應忘記 2008 年底貿易融資和貿易信貸業務急遽萎縮是如何在全球化危機中發揮關鍵作用。非美國銀行的任何美元短缺都可能削弱國際貿易。

五月底美對加、墨課徵鋼鋁關稅。(圖：AFP)

最重要的是，貿易戰很容易升級為貨幣戰爭。正如之前美墨的例子，美對墨課徵鋼鋁關稅，往往讓目標國家的貨幣 (披索) 貶值，這些貶值往往被視為「貨幣操控」。

若貨幣戰爆發，各國可能會在金融市場內禁止外資，或者故意削減外資，使資本流動政治化。

Carstens 稱，發達國家的政策制定者不應該忽視突然的匯率貶值會減少新興經濟體的投資和經濟增長。這對全球經濟都會造成影響。

然而《Zerohedge》仍對 Carstens 發言表示擔憂，目前只要美國股市繼續忽視這些風險，而且美股持續創下歷史新高，美國政府就不會改變方向。