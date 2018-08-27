NAFTA有望週一達成協議 墨西哥：最後階段了

美國和墨西哥準備將於週一 (27 日) 解決他們的北美貿易協定 (NAFTA) 分歧，而加拿大也將有機會重新啟動溝通，為年度貿易提供 1.2 兆美元的談判。

據知情人士透露，過去幾天內，墨西哥和美國之間在汽車和能源等爭議問題上取得了重大突破。與加拿大一樣，在美國總統川普的堅持下三方都已經談判了許久，以徹底改革這項已有 24 年歷史的協議。

川普曾表示，NAFTA 已導致美國損失數十萬工作崗位，他承諾要讓協議改為對美國更有利，否則將退出。川普週六 (25 日) 在推特上表示，美國很快就會與其南部鄰國達成「大貿易協定」。美國貿易代表 Robert Lighthizer 達成的任何協議條款都需要總統的最終批准。

川普對於 NAFTA 評論 / 圖：推特

美國貿易代表辦公室週日 (26 日) 也繼續的進行會談。墨西哥經濟部長 Ildefonso Guajardo 抵達會議後也表示對此樂觀。Guajardo 提到，「這種事件往往在最後一分鐘定局，而我們應進入了最後一小時，我們會盡一切努力達成協議」。

Guajardo 預測，如再次進入談判，美國和墨西哥至少需要一週的時間來解決與加拿大的問題。

市場對此看好，墨西哥貨幣比索漲幅高達 0.7% 至兌 1 美元為 18.7789 披索。

1 美元兌披索日線趨勢圖 / 圖：xe

本週末有些跡象表明在一些最複雜的問題上取得了進展。墨西哥 NAFTA 代表 Jesus Seade 預言，各國將就所謂的輕簡版「日落條款」應能達成共識，也就是美國強烈要求 NAFTA 將於 5 年到期日後自動截止。

Guajardo 一再表示，日落條款的問題將成為加拿大重返談判後最後解決的問題之一。他建議定期進行 NAFTA 的評估，才不會對協議造成任何突然截止的威脅。

此外，美國和墨西哥最近幾週主要關注汽車製造業的棘手問題。雖然美國提出增加從墨西哥進口的汽車關稅不符合新內容規則的建議，但這個問題似乎已經在週四得到解決。

據熟悉該計劃的 2 位知情人士稱，如果汽車是在已經存在的工廠製造的，美國同意按照世界貿易組織 WTO 的規定保留 2.5% 關稅。應導致那些不符合規則且在新工廠建造的汽車可能面臨 20% 至 25% 的關稅。