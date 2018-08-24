盛傳的「握手協議」日 墨西哥看淡達成雙邊Nafta協議機率

周四是盛傳美國與墨西哥就 Nafta 重談達成雙邊初步框架的「握手之日」，最新消息顯示，墨西哥經濟部長當天走進美國貿易代表辦公室之前對媒體暗示，今日不太可能達成雙邊的初步協議。

他認為，若 8 月底前達成屬於「很高效的時間線」，雙方的目標還是盡最大努力儘快完成協議，但另一句話值得玩味：「達成一個更好的協議，要好過更快達成一個協議。」

由於周四達成「握手協議」的希望渺茫，墨西哥比索兌美元跌近 1.3%，最低觸及 1 美元兌 19 比索的關口，接近周初低位，也接近一個月新低。

周六之前，墨西哥談判代表能完成「KPI」嗎？

8 月 16 日是 24 年前達成的北美自由貿易協定 Nafta 重新談判一周年紀念日。7 月墨西哥總統大選結束後談判恢復，但過去近五周的焦點是美國與墨西哥雙邊解決分歧，加拿大「離場」觀望。

由於墨西哥新總統奧夫拉多爾對 Nafta 的能源投資規則存在不同看法，現任政府想趕在 12 月 1 日任期結束前達成並簽署重談結果。上周便有消息稱，墨西哥政府內部要求 8 月 25 日（本周六）前與美國達成初步協議，內容涉及汽車原產地規則和環境監管，雙方官員也都表示樂觀。

不過，兩國對達成初步雙邊協議的表態，從上周起屢次呈現大反轉趨勢，負責談判的加拿大外長 Chrystia Freeland 也想對美墨雙方將達成的汽車原產地規則變更有發言權，或令事態複雜化。

上周美國與墨西哥的表態出現了分歧：

美國白宮經濟顧問 Hassett 表示，非常接近與墨西哥達成貿易協議；川普首席經濟顧問 Kudlow 也表示，美墨雙邊貿易談判接近尾聲，美國貿易代表萊特希澤「比幾個月前樂觀多了」。但墨西哥經濟部長 Guajardo 卻謹慎地表示，取得進展但尚未完成談判，仍有幾個問題需要討論。

本周態度分歧持續。時政媒體 Politico 於美東周二晚間稱，美國總統川普傾向於最快周四與墨西哥達成「握手協議」，口頭宣布就 Nafta 達成一致，「等於美國宣布勝利」。

路透社稱，墨西哥經濟部長 Guajardo 當時透露，「幾個小時內」可以達成協議。結果幾小時後彭博社披露，墨西哥否認將與美國就 Nafta 達成「握手」協議，雙方仍在致力於「在未來幾天內」找到解決方案。

分析：雙邊協議只是「小菜」，最難啃的骨頭被留到最後

分析指出，除了汽車原產地規則，Nafta 重談時由美國川普政府提出的其他方案也不被墨西哥和加拿大接受，包括五年內協議自動到期的「日落條款」、政府採購計劃，以及投資爭議的解決機制等。川普一直認為墨西哥憑藉 Nafta 協議占了美國製造業的便宜，想要減少與墨西哥貿易逆差，並增加美國的汽車工業就業，所以目前暫時排除加拿大在進行雙邊談判，先行解決分歧。

如果雙邊真能達成框架性協議，將代表 Nafta 重談一年多以來的最大突破，也可作為解決其他「硬骨頭」難題的催化劑。過去一年的三方談判不算順利。川普政府一直威脅要退出 Nafta，崇尚雙邊談判，但加拿大和墨西哥都支持維持三方協議。5 月中旬不得不為墨西哥大選讓路，加拿大總理特魯多本想儘快促成談判結果，但就汽車原產地規則和日落條款與美方分歧過大。

據路透社，加拿大外長周四對媒體表示，更新任何規則都是重大、重要和複雜的事情，加拿大顯然很感興趣美墨初步協議對汽車原產地規則作了何種變更，加拿大有權審議並發表意見。一天前，加拿大還表示對美墨雙方的談判進展感到樂觀，想要儘快加入三方談判，並沒提到需要過問雙邊初步協議的任何條款，一下子令事態難度增加。

就算美墨雙方儘快達成了雙邊框架協議，加拿大也同意了，隨後其重新加入三方談判也會引入變數。曾作為 24 年前「老版」Nafta 談判代表團的墨西哥成員、策略諮詢機構 Albright Stonebridge Group 的高級副總裁 Antonio Ortiz-Mena 表示，就算解決了汽車問題，最艱難的話題被留到了最後，將不再是複雜的技術性談判，而是高級別、高權重的政治決斷：

「一切將取決於川普總統到底想要什麼。他是想在 11 月國會中期選舉之前解決掉 Nafta 難題，還是想推遲到以後尋求一個對美國更有利的協議？未來談判將增加對中期選情的考量。」