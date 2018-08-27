茂宸集團(00273-HK)上半年轉盈1.35億港元 每股派息0.3港仙

茂宸集團(00273-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，公司營業額為18.41億港元，同比增長45.27%，公司權益持有人應佔溢利為1.35億港元，去年同期公司權益持有人應佔虧損為2515.6萬港元，每股基本盈利0.3港仙，不派息。

集團的金融服務業務分部涵蓋金融經紀業務及相關服務、資產及財富管理服務、私人銀行服務、融資服務，以及買賣投資證券。於本期間，該業務分部經營收入約為1.48億港元(2017年：9209萬港元)，較2017年同期上升60.64%。本期間溢利約為3741萬港元(2017年：虧損893萬港元)。

集團的醫療業務分部，包括提供輔助生殖、基因篩查及咨詢服務，2018八年為集團貢獻經營收入約6112萬港元(2017年：6936萬港元)，下降11.88%。收入下降的原因是2018年6月8日後，寶德醫務集團終止為集團的附屬公司，其經營收入自此不再納入集團的經營收入。本期間溢利約為1.57億港元(2017年：1857萬港元)，增長745.93%。該增長包括視作出售寶德醫務集團權益的收益共計1.4億港元。

集團母嬰童消費者零售業務分部產生經營收入約16.12億港元(2017年：10.99億港元)，增幅為46.65%。本期間内，溢利約為7194萬港元(2017年：5650萬港元)，增幅為27.33%。

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