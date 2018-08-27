先健科技(01302-HK)上半年少賺20.04%至6732.8萬元

先健科技(01302-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，公司收益為人民幣2.47億元(單位下同)，同比增長40.36%，公司擁有人應佔期内溢利為6732.9萬元，同比下降20.04%，每股基本盈利0.016元，不派息。

毛利由截至2017年6月30日止6個月的約1.41億元增加約44.8%至截至2018年6月30日止6個月的約2.04億元。毛利率由去年同期約80.2%上升約2.5%至截至2018年6月30日止6個月的約82.7%。該上升主要是由於製造工藝改進及產品銷售結構的變化

上半年，銷售額增加約40.6%及海外銷售額增加約39.6%。截至2018年6月30日止6個月，中國市場的銷售額佔總收益約78.5%(2017年同期：約78.4%)。收益增幅乃主要由於覆膜支架、腔靜。脈濾器及LambreTM LAA封堵器收益增加所致。

公司擁有人應佔期內溢利減少主要由於：咨詢服務帶來的其他收入及其他收益減少約2770萬元；先健科技(深圳)有限公司向母公司分配溢利產生所得稅增加約1390萬元；及以股份為基礎的付款開支由截至2017年6月30日止6個月的約750萬元增加至本期間的約1550萬元所致。剔除由此產生的影響，截至2018年6月30日止6個月錄得公司擁有人應佔期內純利約9670萬元，同比增長51.1%。

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