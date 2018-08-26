貿易戰越演越烈 聯準會可能年底暫緩升息

美國聯準會 (FED) 於 8 月 22 日公布 7 月 31 日至 8 月 1 日聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 的會議記錄，從這份會議紀錄可看出，與會官員 9 月升息具有高度共識，不過也憂心貿易戰後續發展，元大寶華綜合經濟研究院對此表示，此間接暗示若接下來中美貿易戰無法避開 2000 億美元的關稅，年底 FED 有暫停升息的可能。

元大寶華說明，就此份紀錄來看，現階段貿易戰雖尚未對 FED 貨幣政策產生影響，但若進一步「實質性」升溫，的確有可能打亂接下來 FED 升息的時程。

在此次的會議中，FED 職員有針對當利率再次降至下限時，貨幣政策工具有效性的評估，這些工具包括條件式的前瞻指引 (失業率和通膨未達某種門檻前不會升息)、QE 政策等，研究發現，面對未預期到的負面衝擊，再加上貨幣政策傳導有時間的落後性，這些政策無法對於經濟下行立即產生緩衝。

整體看來，與會官員大致同意現階段的貿易戰對經濟的實質影響有限，不過貿易戰的不確定性，以及 FED 對物價和工資的看法缺乏共識，將讓 FED 難以加快升息，而是維持現階段緩升息 (每 3 個月升息 1 次) 的作法。

同時，這次官員也有提到，若貿易衝突顯著升級，將會對貨幣政策的操作帶來挑戰。