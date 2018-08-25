俄羅斯回應美國新一輪制裁：可以加速拋棄美元

美國周五宣布了對俄羅斯最新制裁的相關細節，標誌着兩國關係進一步惡化。此前，一名俄羅斯前特工在英國遭到毒害。

對最新一輪制裁，俄羅斯副外長雷雅布可夫稱：現在是付諸行動的時候了，我們將拋棄美元，並尋求替代。謝天謝地，美國的制裁來了，我們可以加快這一進程。

雷雅布可夫還稱，俄羅斯將採取報復性措施來對美國最新制裁進行回應。

美國國務院周五公布的細節旨在限制向俄羅斯提供外國援助和軍售，並禁止美國向俄羅斯提供任何信貸，包括通過進出口銀行。川普政府在 3 月決定驅逐 60 名俄羅斯外交官並關閉西雅圖領事館。

不過，本次制裁力度比此前美國國會提案的力度要小。

美國國務院 8 月 8 日宣布將對俄羅斯實施新的制裁，並表示之後（大約 90 天後）或加大制裁力度，這可能包括限制貿易和外交。

此前，俄羅斯能源部長諾瓦克稱，越來越多的國家有興趣拋棄美元——美元在全球原油和其他商品貿易中有著重要地位。

諾瓦克稱：

大家都明白，我們需要在貿易中使用本國貨幣，我們的確有這樣的需求。

按照諾瓦克的說法，包括土耳其、伊朗等國在內的不少國家都可能加入拋棄美元的行列：

我們在考慮和這些國家使用本幣交易，當然，這需要在金融、經濟以及銀行系統進行一系列的調整。

上周，俄羅斯就曾表達過願意同土耳其以本幣交易石油的意向，印度也希望直接使用本幣從伊朗購買石油。

新一輪制裁開啟 美俄關係進一步惡化

美俄關係惡化的理由不僅僅是英國特工中毒事件。目前，有證據表明俄羅斯對 2018 年美國中期選舉進行干涉，參議院的兩黨均支持立法，加大對俄羅斯的壓力。

國會提出的最嚴厲措施包括對俄羅斯主權債務銷售實施限制，並制裁俄羅斯大銀行。

不過，一名俄羅斯議員周五表示，俄羅斯可以適應美國最新的行動，不會因此改變其外交政策立場。

俄羅斯議會上院外事委員會副主任 Vladimir Dzhabaro 說：「他們不明白，他們制裁我們的越多，我們的報復就越厲害。」

『新聞來源／華爾街見聞』