〈觀察〉遊戲美術代工市場商機看俏 台廠砸重金搶進笑迎商機

看好遊戲美術代工商機龐大，國內包括智冠 (5478-TW) 與昱泉 (6169-TW) 等遊戲廠，不畏培養美術外包團隊得投入較多資金，相繼成立自有團隊，要將台灣從早期卡通與動漫時期所積累的美術代工能量，以各家優勢包裹後，搶食市場大餅。在歷經過去 1 年多的努力，遊戲廠投注的資源逐漸開花，衝出營運實績。

從美術本身的技術優勢來看，台灣遊戲受到日本、韓國及美國文化影響較深，美術風格相對多元，這也成了台灣在爭取美術代工訂單上的競爭優勢。在人才成本方面，雖說培養自有美術團隊需投入更多資金，但台灣美術外包成本較歐美國家與中國來得低，而中國廠商不堪人事成本增加下，近年來轉而將美術製作外包，為台廠帶來攻陸的好時機。

智冠從去年起便針對旗下智樂堂著手轉型，全力搶攻美術代工市場，提供 2D 與 3D 人物場景、特效動作製作等服務，今年來營運成效漸顯，目前美術代工業務訂單爆滿、已看至年底，客戶還包括 2 家日本遊戲大廠，年底前就可望貢獻營收。

除發展遊戲美術製作服務外，智冠也嗅到遊戲產業音樂服務的演變，在大型手遊邁向精緻化下，未來手遊音樂可望逐漸受到重視，吸引大型手遊研發商願意投入較大資金，來製作音樂與音效，而智冠將美術代工業務結合智冠音樂中心的遊戲配樂資源，可望雙頭整合並進，為產品服務帶來更多可能性。

昱泉則是去年陸續成立持股 100% 子公司創點數位與蘇州創點，目前團隊總規模約 70 至 80 人，今年可望擴充至百名員工。位於台灣的創點數位接單以台灣與海外居多，已與海外指標性手遊與主機遊戲大廠洽談合作中，下半年將確認合作細節，而蘇州創點接單則是以中國本地居多。

創點數位目前資本額新台幣 1000 萬元、蘇州創點則為人民幣 400 萬元，目前創點數位已開始獲利，上半年已陸續認列收益，目前訂單滿載，全年獲利表現樂觀；而蘇州創點團隊經濟規模還不到，仍在努力招募中。

2 家遊戲廠從真正切入美術代工業務至今，也不過 1 年多的醞釀期，智冠與昱泉的美術代工團隊就已迎來今年底前滿單的好成績，未來在業務發展模式越趨成熟下，可望為各家公司帶來另一波營運成長新動能。