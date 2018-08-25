次貸魅影再現？美國小銀行不良貸款率升至金融危機以來最高

上一次金融危機已經過去十年，而現在，全美大約 5000 家小銀行的不良貸款率又在飆升。

第二季，全美 5000 家小型銀行的信用卡不良貸款率飆升至 6.2%，這不僅超過了金融危機期間的峰值，也高於去年一度達到的 4.0% 的記錄。

但是，據聯準會在本周二下午披露的數據，全美最大的 100 家銀行在第二季的不良貸款率僅為 2.4%。

之所以出現小銀行和大型銀行的背離，主要是因為小銀行將目標瞄準美國還款能力最差的群體，雖然在短時間內賺了不少錢，但高昂的利息讓窮人不堪重負，不良貸款率自然增加。

圖片來自 wolfstreet.com

在美國銀行業中，逾期 30 天及以上的信用卡貸款將被視作不良貸款。不良貸款率就是不良貸款和總貸款數額的比值。換言之，目前眾多美國小銀行中，已經有 6.2% 的信用卡貸款逾期超過 30 天。

一些信用卡客戶如果能夠在每月達到最低還款要求，那麼這些客戶的貸款就將從不良貸款中移除；但是那些沒法達到最低還款額度的客戶，其貸款就可能由不良貸款轉為「撇賬」（charge off）。所謂撇賬，就是在消費者發生嚴重拖欠時銀行採取的一種行為，通常認為這些賬款難以追回。

在美國 100 家大銀行中，第二季的撇賬率增加至 3.6%；但在 5000 家小銀行中，撇賬率則達到了 7.8%，為 2010 年以來最高。在 2010 年第一季，美國還深陷金融危機期間，撇賬率達到 8.4%。

從全局來看，由於大銀行不良貸款率水平較低，全美銀行不良貸款率為 2.5%，撇賬率為 3.7%。

不過，回過頭來看，在金融危機期間，全美大銀行的不良貸款率遠高於小銀行。當時，這些大銀行的客戶中不少人失業，難以償還信用卡貸款，但是小銀行受到的衝擊要小一些。

金融危機給大銀行上了慘痛的一課。此後，這些銀行對客戶開戶和發卡的規則日趨嚴格，包括對客戶進行充分的背景調查等。但是，小銀行無力完成相關調查，因此其客戶主要是一些低收入群體，這些人通常沒有存款，信用方面也堪憂——甚至有人連此前借款的利息都無力償還。最初，當小銀行面向這一群體時，利潤非常豐厚，但現在，隨著不良貸款率和撇賬率的飆升，這部分成本已經讓這些銀行難堪重負。

同時，從宏觀角度來看，這些銀行的損失並非由於經濟下行造成。現實情況是，美國經濟增長依然強勁，同時人們也有充分的就業，小銀行的業績損失發生在經濟上行階段。

美國金融部落格 Zero Hedge 稱，之所以小銀行現在出現不良貸款率上升、利潤下滑的局面，並非是其客戶失業導致無法還款的問題，而是由於這些銀行太過貪婪，將目標瞄準那些還款能力差的群體，同時給出了較高的還款利息，導致這些群體最終不堪重負。

全美的信用卡貸款規模大約為 1 兆美元，這 5000 家左右的小銀行所占的規模僅為一小部分，但是其客戶卻是全美國經濟條件最差的一群人。

儘管如此，從全美來看，貸款規模還在不斷放大…… 第二季，全美消費貸款（不含房貸）年增率增長 4.8% 至 3.9 兆美元，達到歷史最高值。

『新聞來源／華爾街見聞』