鮑威爾重申進一步升息 黃金漲美元跌人民幣升破6.81

23 日本周五，出席 2018 年 Jackson Hole 全球央行行長年會的聯準會主席鮑威爾發表談話。他認為，聯準會穩步升息是保障美國經濟復甦、就業儘可能強勁增長以及通膨處於掌控的最佳方式。

鮑威爾稱，美國經濟是強勁，通膨接近 2% 的目標，大多數有意求職者都能找到工作。若薪資和就業增長繼續強勁，可能適合進一步升息。

有很好的理由預計美國經濟將繼續表現強勁。似乎並沒有跡象表明經濟過熱的風險上升。循序漸進的升息能避免升息過慢和過快。

鮑威爾稱，聯準會沒有看到通膨加速超過 2% 的明顯信號。 與之前一樣，國內外存在風險。一旦通膨預期發生變化或者出現危機的威脅，他對聯準會將竭盡所能行動有信心。

鮑威爾稱，通過遵循聯儲的使命，聯準會可以在解決長期結構性問題方面給予最得當的支持。

鮑威爾講話期間，現貨黃金跳漲，升破 1200 美元 / 盎司，日內漲幅一度擴大到 1.5%。

美元指數跌幅迅速擴大，講話之初還接近 95.40，十分鐘內逼近 95.00，日內跌約 0.6%。

離岸人民幣兌美元收復 6.81 和 6.82 兩道關口，一度漲至 6.8081 元，漲幅超過 1.2%，較周五當天日內低位回漲逾 860 點。

『新聞來源／華爾街見聞』