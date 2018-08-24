【亞洲投顧】外資期貨賣7169口的原因為何？

◆盤勢分析

各位投資人午安

台股上市指數今日終場以 10,809.35 點作收，下跌 53.78 點，成交量 962.46 億元，連續 3 個交易日量低於千億元，周線上漲 118.39 點，周 K 終止連 3 黑，周成交量 5,245 億元。

道瓊週四下跌 76.62 點，美中相互加徵關稅已在 23 日生效，美國聯準會 (Fed) 預告 9 月底再升息，美元走強，令新興市場貨幣齊走低，引發亞洲股匯市震盪，除日經指數上漲之外，香港、韓國及中國股市開低走跌，台股一度下殺至 10,770 點，

權值表現，大立光 (3008) 在除開高 4515 元後，之後在振盪走勢，最後漲 20 元，收 4505 元。而原本台積電 (2330) 則開高到 246 元，後來走低到 243 元，最後收在 243.5 元，跌 1 元。鴻海(2317)，則表現不好，開盤 81.5 元後最低到 80.5 元，最後才拉高到 81.5 元，漲 0.7 元。

期貨方面，今日開盤在 10843 點左右，拉高 10851 點左右，之後下跌到 10728 點，然後又拉高 10788 點。

外資今天賣了 7169 口，自營和投信則是共買 1416 口。現貨量不足，可是期貨量也有所增加，外資大賣的原因為何？是貿易戰，又或者是強勢美元的原因？之前的壓力點轉為支撐為 10810 己破，真的正如昨天所說：「不過多方上次的萬一就在前面，多頭者可能也獲利有限」，總之又是小周末了，就把股市放下，去享受周末吧！祝大家操作順利

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

