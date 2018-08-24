搶攻2020東奧8K商機 友達全球最大85吋8K4K無邊框TV面板亮相

友達 (2409) 在今年 2018 Touch Taiwan 展覽會，展出全球最大 85 吋 8K4K 全平面無邊框 ALCD 液晶電視面板，整合全平面無邊框、新一代 HDR 超高動態範圍、120Hz 超高刷新率及 QD 量子點廣色域等領先技術；另外，同步展出可應用於交通的公共訊息顯示器解決方案，以高解析、高亮度、高對比、低反射且節能耐用等特性，滿足機場及車站等重要交通樞紐對於品質及穩定性的高標準。因應超高畫質電視時代來臨，搶搭 2020 年東京奧運以 8K 解析度轉播商機，友達積極布局相關技術，包含 8K4K(7680x4320)超高解析度、全平面無邊框、HDR 超高動態範圍、超高刷新率、QD 量子點廣色域、曲面設計等技術。



友達 85 吋 8K4K 液晶電視面板具備多項技術領先優勢，包括獨家運用 GOA(Gate on Array)技術，領先推出四邊全平面無邊框設計，採用新一代 HDR 超高動態範圍技術，結合局部超高亮度 (1200 nits) 與超低反光，搭載 120Hz 刷新率，色彩飽和度超越 NTSC 110%。



至於大尺吋公共顯示器亦為友達具競爭力產品線，今年展出應用於交通的公共訊息顯示器，針對車站大廳、月台、車廂等需長時間播放及戶外、半戶外空間，推出長條型、戶外型、雙面型及極窄邊框拼接牆顯示器等公共訊息顯示器產品，可提供旅客即時清楚的候車資訊及廣告訊息。



其中 37 吋及 42 吋長條型顯示器，可支援橫式或直立使用，以特殊加長比例設計，融入車廂乘椅上方的畸零空間，並通過安裝在鐵道車輛之電子設備標準認證，於高溫、高濕、震動等各種嚴苛環境。



戶外型商用顯示器包含 21.5 吋、32 吋及 65 吋，具備高亮度、堅固耐用及高效穩定等特性，適用於戶外與半戶外場所如車站月台、戶外候車亭，在陽光直射環境下影像仍然鮮明清晰，且能搭配系統自動調整適當亮度。