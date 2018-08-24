友邦保險(01299-HK)中期業績遜預期 有信心內地業務持續增長

友邦保險(01299-HK)中期純利16.62億元（美元，下同），按年減少49%。期內稅後營運盈利26.53億元，增長14%。中期息派每股29.2港仙，增加14%。上半年總收益跌18%至155.62億美元。投資回報跌81%至13億美元。年化新保費增加9%，有32.5億美元。

期內新業務價值19.54億美元，遜於市場預期，按固定匯率按年增17%，按實質匯率則增長22%。對於上半年盈利減少近50%，首席執行官兼總裁黃經輝在中期業績記者會表示，因為受到匯率及資產市場波動影響，但若單計核心稅後營運溢利則有上升14%，認為業務表現仍然強勁。

按地區劃分，友邦香港新業務價值升10%，內地新業務價值升37%。黃經輝表示，去年同期香港新業務價值增長54%，在較高增速下今年繼續錄得增長，顯示集團業務強勁，雖然面對市場波動，但集團業務多元化，有能力應對不同變化。內地新業務方面，黃經輝認為，中國保險業呈下行趨勢，導致內地新業務增長放緩，不過公司上半年新業務價值錄得37%增長，亦屬於高增長，不會影響長遠增長動力。

內地將在2021年開放壽險市場，友邦區域首席執行官陳榮聲表示感到興奮，因集團在內地獨資擁有100%股權，並貫徹高質素代理人的發展策略，重視代理人質素，並非注重代理人數量。他認為內地客來港投保已持續十多年，未來內地中產客戶增多，也會增加對保險需求，因為本港保障性保險產品多元化，符合內地客需要。內地客有多種繳費方式，包括經銀行戶口。

面對中美貿易爭端升級，陳榮聲表示，友邦明年將成立100周年，經歷過不同經濟周期及政治環境變化，公司將繼續專注發展業務策略，不會受短期經濟波動影響，相信長期發展正面。黃經輝又指，集團的派息政策考慮市場前景及發展需求，未知會否就集團成立100周年派發特別股息。

今早發佈中期業績報告後，友邦股價偏軟，一度跌近4%，低見65.3港元。午後跌幅收窄，全日收市報66.15港元，跌2.65%。業績稍遜預期，不過大行仍普遍看好，維持目標價不變。

文：敖璐斯

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