【華冠投顧】林驛銘:台股回檔守住10800及年線，結束日K連五紅!

美股跌多漲少，台股開低走低，電金傳皆墨，連日強勢的傳產族群回檔更為明顯，指數最低下探 10770 點，終場跌幅收斂下跌 53 點，收 10809，成交量 964 億元，價跌量縮格局，周線上漲 118 點。

結構方面，電子股跌 0.55%，金融股跌 0.27%，傳產股跌 0.48%，櫃買指數跌最重 1.1%，下跌家數大於上漲家數。權值股方面表現低迷，股王大立光 (3008)小漲，台積電 (2330)，鴻海 (2317)盤下回檔修正。傳產股漲多回檔包括鋼鐵: 中鋼 (2002)，新光鋼(2031)，中鴻(2014)，紡織: 儒鴻(1476)，遠東新(1402)，中和(1439)，造紙: 榮成(1909)，寶隆(1906)，航運: 中航(2612)，益航(2601) 等。而昨日弱勢被動元件股，今強勢反彈，龍頭股國巨 (2327)上揚 2.39%，華新科 (2492)股價大漲 6.25%，信昌電 (6173) 亦上漲約 2.5%。強勢個股方面: 楠梓電 (2316)受大陸限排，台灣 PCB 廠有轉單效應，Q2 業績亮眼，股價本周大漲 30%。鈺緯 (4153)明年起營運重啟成長力道，有機會翻倍成長，激勵股價攻頂，躍上月線及季線。波若威 (3163) 5G 商轉在即，第二季毛利率急升利多發酵，繼昨日強攻漲停後，今續漲 3.99%，站上各短均線。信昌化 (4725)昨獲三大法人聯手買超 1621 張，今突破均線糾結區，帶量攻 8.69%。

本周是台股從 11100 點回檔三周後的跌深反彈，接下來盤勢上有月，季線死亡交叉壓力，下有年線支撐，因此，下周在反彈過後若不能快速補量上攻，震盪難免，操作採取低買高賣原則。

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