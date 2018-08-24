【日盛投顧】半年線之下量縮整理

◆盤勢分析

1. 因中、美貿易協商未如預期傳出好消息，加上周五效應與南部地區停班停課，買盤力道持續轉弱，指數開低走跌，盤中最低 10770 點，尾盤跌幅略為收窄。終場台股下跌 53.78 點，跌幅 0.5%，收在 10,809.35 點；OTC 指數下跌 1.11%，再創波段新低，表現疲弱。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股收長黑 K 棒，指數跌破周四低點。

(2) 量能：成交量能連續三天低於千億元水準，後續上攻應補量為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標低檔黃金交叉向上，MACD 底部翻揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 31.20 億元；外資 - 22.74 億元、投信 + 2.05 億元、自營 - 10.51 億元。

被動元件、IC 設計逆勢抗跌

1. 電子類股

(1) 被動元件：類股股價波段跌幅近 50%，2327 國巨、2492 華新科、6173 信昌電、8043 蜜望實，周五逆勢抗跌。

(2) IC 設計：3545 敦泰宣布至 10 月 23 日，在每股 17.22~37.26 元的區間內，買回庫藏股 8,000 張，刺激股價量出收紅；3227 原相進入旺季，近日外資買超，股價維持整日紅盤；6462 神盾搶攻光學指紋辨識市場，明年有望出貨三星與陸廠，股價震盪走高。

(3) PCB：2316 楠梓電股價低於淨值，連續三天上揚；3645 達邁異質 PI 開始送樣認證，市場樂觀看待後市，股價上漲超過 3%。

2. 非電子類股

生技醫材：4153 鈺緯營運回歸醫療顯示器，上半年營運轉盈 EPS 0.56 元，兩大客戶在手開發案超過千萬美元，明年營運重返高成長，刺激股價周五強攻漲停。