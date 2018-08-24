【華冠投顧】昨日說拉回找買點!可以買了嗎?!(下週台股走勢分享)

武傑關注個股: 4994 傳奇、6477 安集、3645 達邁、3005 神基、9958 世紀鋼。

◆台股盤勢分析:

◇先蹲後跳

台股漲多拉回，早盤加權指數小漲 + 2 點開出，隨即受到短線獲利賣盤的壓抑下，指數一度下跌 - 92 點；9：45 低檔買盤轉強，指數跌幅縮小，終場下跌 - 53 點作收，收在 10809 點，成交量 964 億。

指數在連四天『驚驚漲』後，今天終於見到較大的『獲利賣壓』。延續我們先前的規劃… 台股上星期已經正式『攻守交換』，不過因為『黑手心態』不急求攻；因此台股將走『驚驚漲』的結構。所以今天的拉回，主因是『周五效應』及『美股預期心理』引發短線賣壓。而展望下星期，現貨的結構並沒有太大改變，所以波段上還是站在多方；但是期貨的結構變化，短期的壓力偏大。因此研判下週台股將會…『先蹲後跳』!!

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

1262 綠悅 KY、5439 高技、2442 新美齊、2013 中鋼構、2316 楠梓電、4725 信昌化、8489 三貝德… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

4721 美琪瑪、6174 安碁、6182 合晶、3018 同開、5299 杰力、6274 台燿… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

陳武傑 分析師

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。