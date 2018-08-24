【異動股】鈦白粉概念股漲幅居前 安納達(002136-CN)漲近6%

今日，鈦白粉概念股漲幅居前，截止發稿，安納達(002136-CN)漲5.7%報9.27元，中核鈦白(002145-CN)漲3.76%報3.86元，龍蟒佰利(002601-CN)、天原集團(002386-CN)、東華科技(002140-CN)等均紛紛走強。

此外，攀鋼釩鈦(000629-CN)今日恢復上市的(恢復上市股票首日交易不設漲跌幅限製)，開盤報3.70元，漲幅為20.52%，成交2.17億。隨後股價拉升漲至32.57%，報4.07元，觸發臨停。截至13.52，漲31.6%，報4.04元。數據顯示，前十大流通股東中，匯金公司和證金公司合計持有2.58億股，五個資管計劃合計持有1.32億股。此外，攀鋼釩鈦2017年盈利8.63億元，今年上半年盈利11.50億元。

消息面上，今年以來，鈦白粉係列產品已出現多輪提價，成為近期板塊強勢崛起的主要原因之一。日前，鈦白粉行業巨頭科慕再度宣佈，自9月1日起，旗下在大中華地區的鈦白粉銷售價格上調50美元/噸。國内主流報價方面，今年以來鈦白粉行業已出現多輪提價，7月中旬，鈦白粉廠家密集發佈了調價函，大約有20多家企業宣佈漲價。目前，金紅石型鈦白粉含稅出廠價格達到每噸15800元-17300元，銳鈦型鈦白粉含稅出廠價格達到每噸13000元-14200元。

對此，市場人士普遍認為，在環保督察“回頭看”，廣西、江蘇、四川、河南等地區鈦白粉生產商開工不足，部分廠家裝置停工檢修等三大因素疊加的提振下，鈦白粉需求持續上升，行業有望維持高景氣度，預計未來價格走勢穩中有升概率較高。鈦白粉行業2018年整體業績或進一步改善，板塊估值中樞或提升，具有業績支撐的龍頭股配置機會凸顯。

值得一提的是，鈦白粉行業景氣度持續上升，吸引了機構對板塊中龍頭股的密切關註，近30日内，有3隻個股獲得機構給予“買入”或“增持”等看好評級。

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