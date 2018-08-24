【異動股】物流板塊表現搶眼 德新交運(603032-CN)等股漲停

今日，物流板塊表現搶眼，截止午後發稿，德新交運(603032-CN)漲停報17.27元，天順股份(002800-CN)漲停報20.05元，申通快遞份(002468-CN)漲7.77%報15.95元，圓通股份份(600233-CN)漲3.61%報12.64元，韻達股份(002120-CN)漲3.36%報32.59元，怡亞通份(002183-CN)、德邦股份份(603056-CN)等均走強漲逾2%。

消息面上，中國物流與採購聯合會8月24日公佈數據，今年1至7月，社會物流總額和社會物流總費用均較快增長，增速較上年同期略有回落，反映出當前物流規模增長合理適度，其中民生消費等領域物流需求繼續呈現活躍態勢。

1-7月份，社會物流總額和社會物流總費用均較快增長，增速較上年同期略有回落，反映出當前物流規模增長合理適度，其中民生消費等領域物流需求繼續呈現活躍態勢。重點調查的物流企業收入、利潤同步增長，經營效益有所改善。

據國家郵政局關於2018年上半年郵政行業經濟運行情況的通報顯示，快遞與包裹服務品牌集中度指數達到81.5，行業集中度指數再創歷史新高。市場份額及要素加速向一線上市的快遞企業集中，二三線快遞企業的市場份額逐步降低，行業馬太效應愈加明顯，一線龍頭企業的競爭優勢進一步顯現。

此外，8月23日晚，申通快遞和順豐控股兩家快遞公司發佈2018年半年報，業績增長幅度均較大。而德邦股份半年報扣非淨利潤增長率達到585.25%。韻達股份預計1-6月份實現歸屬於上市公司股東淨利潤8.97億元-11.22億元，同比增長20%-50%。

業内人士指出，物流快遞市場競爭激烈，將綜合物流業務的增長放在優先的位置，儘快實現新業務擴展，對一線龍頭企業極為關鍵。

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