【IPO追蹤】藝能環球申請主板上市

演唱會承辦商藝能環球申請主板上市。按初步招股書，演唱會籌辦佔其總收益約67%或1.62億元，其餘為演唱會製作服務，收益為7781萬元。上市前，大股東張國忠與葉偉忠合共持股83%，內房股中國奧園(03883-HK)持有約10%，藝人譚詠麟持有約6.67%，香港電台前台長張文新為公司非執行董事。

藝能環球成立於1995年，成立以來一直專注於對香港地區演唱會以及其他與藝人有關的演出提供服務。藝能環球的業務主要包括幾個方面，一是籌辦演唱會，同時亦會投資別人主辦並具市場價值的演唱會；另外一方面是提供演唱會製作服務；還有一方面是藝人管理業務。目前，藝能環球的演唱會籌辦業務範圍已經包括了香港、中國內地以及馬來西亞；演唱會製作服務除了香港、澳門、中國內地及馬來西亞，已經擴大到了美國、加拿大、新加坡以及澳洲等地。還有，根據灼識企業管理諮詢的報告，截至2018年4月30日，按超過10,000個觀眾座位作為的大型表演項目的演出數量計算，藝能環球是參與香港演唱會中的五大演唱會製作集團之一。

對藝人而言，演唱會的意義除了帶來收入，更多的意義是自身品牌宣傳和知名度的提高。而對於像藝能環球這樣的演唱會製作集團而言，切實的收入才是最真實的。據統計，香港演唱會市場規模在2017年達到了11.94億港元，2013至2017的年複合增長率達到了7.2%。有預測稱，在2022年香港演唱會市場規模將進一步擴大至18.44億港元，2018年至2022年的年複合增長了為9.4%。而中國演唱會的市場將更加龐大，據統計，2017年的市場規模達到了人民幣33億元，2013年到2017年的年複合增長率達到了18.0%。預測2018年至2022年，中國演唱會市場規模將保持18.1%的年複合增長率，在2022年達到72億元。

另外，中國及香港藝人的管理業務也有著相當好的前景。從2018年至2022年，兩地市場規模預期分別以10.9%和10.7%的複合增長率，增長至人民幣195億元和人民幣6億元。



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