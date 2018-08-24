盤前財經大事搶先讀2018年8月24日

今日操盤前瞻

央行發布 7 月貨幣總計數

台經院 8 月景氣動向調查報告

美國 7 月耐久財訂單

日本 7 月 CPI、PPI

股東會：年程、中美實、佳邦、沛亨

法說會：永光、元太、潤泰全、全國電、訊芯 - KY、鼎炫 - KY、福興

除權息：勝悅 - KY、大成鋼、旺宏、超豐、光燿科、長虹、群益證、崴強、美琪瑪、大立、富晶通、正凌、北基、瀧澤科、磐儀、百辰

2018 年底前應再升息兩次 Fed 官員：川普無法影響我

堪薩斯聯邦準備銀行總裁 Esther George 昨 (23) 日表示，就當前情況來看，2018 年底前，聯準會 (Fed) 再升息 2 次「是合適的」，美國總統川普對 Fed 的批評，不影響她的決定。閱讀全文...

小米進軍中高階手機市場報喜 鴻海、英業達營運添動能

中國智慧手機廠小米近年佈局中高階手機，成效反映在最新公布的第二季財報上，單季智慧型手機平均售價 (ASP) 年增 25%，法人指出，隨小米擴大高階手機佈局，與其長期密切合作的代工廠鴻海 (2317-TW)、英業達 (2356-TW) 等亦將成主要受惠對象。閱讀全文...

〈國泰金法說〉受美升息影響 國壽資產未實現損益剩 64 億元 單季蒸發 282 億元

國泰金 (2882-TW) 昨 (23) 日舉行法說會，其中旗下國壽金融資產未實現損益自今 (2018) 年第一季的 346 億元，至今年 6 月底降至 64 億元，單季蒸發 282 億元，國壽副總林昭廷表示，主要因美國升息導致金融市場利率上升，影響會計課目中攤銷成本 (AC) 項下的債券未實現損益評價。閱讀全文...

〈華為 5G 布局受阻〉台廠受影響程度有限 歐美網通廠供應鏈看法相對樂觀

澳洲跟進美國抵制華為 5G 設備，台灣網通廠如中磊 (5388-TW) 表示，旗下業務不受影響。產業分析師則認為，台灣外銷出口至中國大陸比重高，隨著各國持續防堵中國大陸廠，產業多少會受到影響。閱讀全文...

〈美股創最長牛市〉並非人人都開香檳慶祝 牛市好處這群人撈不到

22 日 美國股市迎來 3453 天的最長牛市里程碑，這是美國歷史上的巨大繁榮之一。自 2009 年 3 月爆發金融危機以來，S&P 500 指數飆升超過 300%，帶來超過 18 兆美元的股利。但股市獲利並未擴及美國一般家庭，僅握在少數富裕的美國家庭中，並非人人都開香檳歡慶。閱讀全文...