〈美股創最長牛市〉牛市也帶來貧富不均 不是人人都開香檳慶祝

昨日 (22 日) 美國股市迎來 3453 天的最長牛市里程碑，這是美國歷史上的巨大繁榮之一。自 2009 年 3 月爆發金融危機以來，S&P 500 指數飆升超過 300%，帶來超過 18 兆美元的股利。但股市獲利並未擴及美國一般家庭，僅握在少數富裕的美國家庭中，但非人人都開香檳歡慶。
美股在 2008 年金融危機期間大跌，2009 年開始觸底反彈，2009 年 3 月 9 日之後 S&P 500 指數的股利增長超過 300%，直到週三 (22 日) 美股迎來了最長的牛市，總計 3453 天，將近 10 年，但許多投資人並未大肆慶祝。
回顧這十年，儘管近年來經濟增長穩定，但一般美國人民收入也幾乎沒有明顯變化，股市獲利並未擴及美國一般家庭，僅握在少數富裕的美國家庭中。
「這是美國歷史上財富不均最快的十年」波恩經濟研究院教授 Moritz Schularick 於美國財富分配一文中提到。
Schularick 表示，相對於房地產市場成交量急劇下滑，犀利股票市場表現，美國家庭財富分配一直處於不平等的狀態。
1920 年代，美國投資者搶購一系列公司股票，這些企業正在創造技術奇蹟，如汽車和收音機。1980 年代，隨著美國從嚴重的經濟衰退中復甦，華爾街在雷根的領導下，在美蘇冷戰對立中走向經濟繁榮。
1990 年代，散戶將資金投入大飆股，這些大飆股企業多從事網際網路新興技術開發。在 2008 年金融危機爆發前幾年，伴隨著房地產市場和網路熱潮華爾街股市欣欣向榮。
美國經濟學者 Allen Sinai、前雷曼兄弟首席經濟學家表示，當時 (1990 年代) 人們處於一種幻想致富狀態，計程車司機、電梯運營商等幾乎人人都興奮異常地投入股市。
Sinai 提到，但緊接著經濟大蕭條即將來臨，股市榮景能持續多久？這是一個自然會浮現的問題：1929 年、1987 年和 21 世紀初，這些興奮異常炒股時期，最終都以股市崩盤告終。
現在時空背景不同，股市不存在相同的泡沫，說明市場需要反向思考。目前熱血的投資者並未見到網路泡沫時期的本益比高峰值。
投資美股的美國人民比例仍遠低於金融危機前的水平。研究美國人口財富結構的紐約大學經濟學教授 Edward Wolff 研究表明，這些股利都集中在富人手裡，占人口 10% 的富人擁有所有股價的 84% 左右。
即使 S&P 500 股價較高，散戶仍陸續退場。
從今年 3 月中旬到 7 月下旬，投資者從美國共同基金和交易所交易基金中撤出約 400 億美元，同時將約 800 億美元資金轉投入風險較低的債券基金。
股票市場研究公司 Bespoke Investment Group 的聯合創始人 Paul Hickey 表示，對於大多數牛市來說，散戶很少參與其中。和 1990 年代相比，散戶投入股票的風氣相當不盛行。
《Seekingalpha》專欄作家同時也是風險經理的 Gary Gardon 表示，他受夠了主流媒體喜歡告訴投資人牛市正好處於其生命中的壯年期。對較為謹慎的投資人來說，美股走高讓不輕易出手的謹慎投資者，看起來像是個過於保守的的老頑固。這些媒體讓他覺得資本有罪。
國家中貧富差距越來越大，Edward Wolff 的研究中指出，2016 年美國中位家庭收入 (median American household) 財富比大蕭條時期還低了 34%。
這絕對不是說美股迎來最長牛市，但美國市場情緒卻特別糟糕。目前美國人確實感覺不錯，經濟景氣良好，失業率為 3.9%，接近 18 年來的最低點。第二季度 GDP 季增率為 4.1%，這是自 2014 年以來的最大增幅。
美國的經濟實力因美國總統川普的 2017 年底稅改法而提高，透過減稅招商讓美國企業季度獲利出現顯著提升。S&P 500 成份股公司第二季獲利年增約達 25%。
企業財報的亮麗表現，消弭了美國與世界各國間的經濟與地緣政治問題。
但聯準會 (Fed) 升息、與各國間的貿易戰緊張情勢都讓 S&P 500 股價出現大幅下滑的現象，近期土耳其里拉爆跌、中國經濟疲軟的跡象，突顯了新興市場可能阻礙全球經濟發展的前景。
市場心理的角度來看，當人們普遍擔憂牛市能否持續同時，代表牛市能持續不斷。按照這個思路，當人們普遍認為市場指會走高的時候，就表明幾乎沒有新的資金能將股市推向新的高度。
股票市場研究公司 Birinyi Associates 創辦人 Lazlo Birinyi 表示，當看空者放棄的時候，就是我擔心的時候。