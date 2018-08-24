〈財報〉Gap母品牌賣的比子品牌差 獲利無法彌補同店比下滑

著名服飾品牌 Gap (GPS-US) 週四 (23 日) 報告季度同店銷售額下降幅度大於預期，導致股市在盤後交易中下跌 7.21% 至 30.10 美元，而超過華爾街盈利預期的成績，及發布強勁的營收都無法挽回股市的信心。

Gap 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

這次財報顯示，Gap 母品牌為表現最差的，反而是旗下其他品牌如 Old Navy 及 Banana Republic 同店比銷量成長。該品牌一直在努力與 H＆M 和 Forever 21 等快速時尚競爭對手保持同步，並解決亞馬遜 (AMZN-US) 的主導地位。

據了解，Gap 本季度庫存增加，特別是 Gap 母品牌的庫存增加，而舊樣式和一些夏季基本款仍在架上未販售。該公司之前為 Gap 品牌服裝提供了大幅折扣，主要是為了清理庫存，但最終賠了夫人又折兵，損害了銷售和利潤。

Gap 高曾週四表示，公司策略重點已轉向提高毛利。財務長 Teri List-Stoll 在電話會議上告訴分析師，雖然對表現並不滿意，但也反映了有意識地選擇將毛利優先於收益增長，也會繼續處理庫存問題，預計秋季和假期會有所改善。

Gap 最新一季財報顯示：

營收成長 8% 至 41 億美元，高於分析師預期的 39.85 億美元。

同店比銷量成長 2%。Old Navy 品牌成長 5%、Banana Republic 成長 2%，但 Gap 品牌下滑 5%。

每股純益 EPS 為 0.76 美元，高於 0.72 美元的分析師預期。

GlobalData 總監 Neil Saunders 表示，Gap 品牌的品種仍然看起來很無聊，而且很難創新。他認為，這樣的款式不會鼓勵消費者上門，使 Gap 為了刺激銷量需不斷的打折。

Gap 首席執行長 Art Peck 表示，供應鏈的改善仍然是一個焦點。