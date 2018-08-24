綠色動力環保(01330-HK)6.1億人民幣購垃圾焚燒發電業務

綠色動力環保(01330-HK)公布，8月23日，該公司與華西能源工業股份有限公司、東莞市煒業投資有限公司、東莞市寶瑞環保工程有限公司(統稱賣方)訂立收購協議，據此，賣方同意出售廣東博海昕能環保有限公司100%股權，總代價為6.1億元人民幣，該公司以現金方式分期支付交易總代價。

廣東博海昕能環保是一家專業從事垃圾焚燒發電、垃圾無害化綜合處理、垃圾轉運站項目的投資、建設和運營管理的公司。廣東博海昕能環保主要以特許經營方式從事生活垃圾處理業務，已取得5個生活垃圾焚燒發電特許經營項目，包括四川廣元市、廣東四會市、黑龍江佳木斯市、湖南永興縣、吉林舒蘭市項目，總處理能力5,550噸╱天；已取得四個生活垃圾轉運特許經營項目，包括廣東東莞長安鎮生活垃圾轉運項目、吉林舒蘭生活垃圾轉運項目、張掖市山丹縣生活垃圾轉運項目、張掖市臨澤縣生活垃圾轉運項目，總轉運能力1,620噸╱天。

該公司認為交易將提升該公司生活垃圾焚燒發電業務規模，擴大市場佔有率，完善市場布局。交易可以為該公司增加即期2,700噸╱日，遠期5,500噸╱日的垃圾焚燒處理量，及1,000噸╱日以上的垃圾轉運量，讓本公司首次進入四川、黑龍江及吉林生活垃圾處理市場。

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