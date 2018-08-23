看準支付趨勢 萬事達卡支援QR Code交易 最快今年十月上路

據萬事達卡網購調查指出，台灣有近 75% 的消費者表示，樂於使用 QR Code 進行支付，而看準台灣消費者支付趨勢，萬事達卡今 (23) 日宣布將率先業界，全面支援 QR Code 交易，首波合作銀行最快今年 10 月上路；同時也宣布，將利用萬事達卡數位支援服務 (MDES)，延伸卡片代碼化技術到網路商店，提升商戶端卡片代碼化技術。

萬事達卡臺灣區總經理陳懿文表示，根據統計，2016 年台灣消費者 QR Code 使用成長率達 112%，到了 2017 年的年成長率也有 68.5%，成長幅度不可小覷。

陳懿文指出，萬事達卡繼 2016 年首家和臺灣行動支付公司合作推出 HCE 行動支付錢包後，2017 年底率先宣布與臺灣 Pay QR Code 共通支付整合，預計於今年推出萬事達卡金融卡 (Debit 金融卡) 繳納信用卡帳單及各項稅費服務。

根據資策會產業情報研究所 (MIC) 調查，近 7 成 (67%) 使用行動支付的台灣消費者中，高達 9 成的平均消費金額在千元以下，顯示台灣民眾偏好使用行動裝置進行小額支付。

為了迎合消費者的支付習慣，陳懿文指出，萬事達卡 QR Code 支付解決方案，提供掃碼即付的支付方式，此外，商家無須建置終端設備，就可完成小額支付，不需要儲存卡片資料，符合微型商戶安全且高成本效益的期望值。



此外，陳懿文表示，萬事達卡即將全面支援 QR Code 支付，積極往五大支付領域邁進，讓消費者不僅能用 Debit 金融卡進行掃碼繳費、繳稅，也能以銀行手機 app 掃描店家 QR Code，於微型商戶進行支付。

而這對於目前大多數只能接受現金付款的商戶，如花市、果菜市場、手搖飲及速食外送等商家而言，將是更多元安全的支付選擇。至於未來於旅行社購買機票或訂購旅遊行程時，也可以透過 QR Code 支付，避免透過傳真支付所造成的不安全性。