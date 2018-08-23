長虹李文造：房市景氣谷底持平 估近期較多人投入危老路線多於都更

長虹 (5534) 董事長李文造今 (23) 日表示，房市景氣目前是谷底持平走勢，以個案表現為主，現階段以小坪數當道；不過，景氣已壞了 4 年，隨著換屋需求出現，漸漸推升往較大坪數需求，預估中度坪數個案表現將會漸入佳境。此外，長虹今公開推出整合長達 16 年都更案 -「忠孝詠吉」建案，李文造坦言，由於都更時間實在太長，在「都市危險及老舊建築物加速重建條例」(危老條例)上路後，以後會較多人選擇走危老的路線，速度會較快。



針對長虹將於明 (24) 日除息，每股擬配發現金股利 6.2 元，是否有信心順利填息？李文造表示，自己對股票不是那麼懂，而現在社會大眾對建築業評價不佳，雖然上半年已經每股賺 10.24 元，但感覺營建業較委屈，投資人的目光也不會集中在建築業上，營建股的表現也不熱門。



針對先前報載台北地檢署偵辦中信銀內湖購地案，發現長虹建設股票遭炒手涉及炒股，檢調兵分三路搜索，長虹建設也重申，檢調並未赴公司搜索，長虹與該案也無涉及的關係。



至於長虹明年首季將會推梧棲和央北個案，李文造強調，個案推出要適合當地表現，加上交通、基地位置若對，個案去化速度會很快，若是價位訂過高那就完全不適合。



李文造指出，現階段沒有人規劃推出豪宅案，目前市場上賣得豪宅都是以前所推出的個案，確實是有台商回來買豪宅，但很久賣一戶也可說是出清存貨，加上台商回來買的案例應該是可遇不可求，除非台商剛好結束對岸事業，資金返鄉才會回來買，不是常態。

