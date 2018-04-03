萬事達卡調查：台灣人旅遊餐費最敢花 日韓為出國首選

根據萬事達卡今 (3) 日發布的 2017 下半年「消費者購買傾向調查─旅遊」調查，日本和韓國分別為台灣民眾出國首選排行榜第 1 名和第 4 名，其中，選擇到日本出遊的台灣民眾更超過五成 (53%)。

調查也顯示，台灣消費者在旅遊過程中，相當捨得花錢享受美食，據統計，台灣消費者在國外旅遊外出用餐占旅費 16%，國內則占 20%，均高過購物花費，顯見台灣消費者愛旅遊、更愛美食。

此外，根據萬事達卡「消費者購買傾向調查－餐飲」報告中發現，79% 的台灣消費者在過去半年間，都曾到中價位家庭式餐廳用餐，比例在亞太地區 18 個市場中位居第 4 名。細看台灣民眾的消費模式，消費者有 61% 會選擇使用信用卡付款，遠高過亞太地區平均值的 33%。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，台灣民眾餐飲消費習慣和數位經濟、網路生活緊緊相扣。在調查中也發現，有近 7 成的民眾會在外出用餐前，會先上網查看餐廳評價，且每 3 個人就有 2 人習慣付款時詢問信用卡優惠，比例高居亞太地區第 2 名。

而前往中價位家庭式餐廳用餐，是台灣將近 8 成消費者的日常，其中有超過 6 成的民眾會使用信用卡付款，明顯看出台灣消費者使用非現金交易的普及度。