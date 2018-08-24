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[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                 實際
代號   證券名稱    抽籤  發行性質  申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄08/23
                   日期                          張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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9958   世紀鋼     08/24  上市增資  08/20-08/22   1700   60.00     60.00  群益金鼎   01   08/23      4183
6541   泰福-KY    08/28  上市增資  08/22-08/24   2250   85.00     85.00  凱基       01   08/27       415
3362   先進光電   08/29  上櫃增資  08/23-08/27   1328   62.50     62.50  國票       01   08/28
2049   上銀科技   08/31  上市增資  08/27-08/29   1080  250.00    250.00  凱基       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
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