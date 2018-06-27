〈長虹股東會〉成屋銷售轉活絡 可售餘屋已有限

長虹建設 (5534-TW) 第 1 季稅後純益跳升到 27.09 億元，季增 1.17 倍，年增 3.19 倍，每股純益 9.33 元，長虹今年還有「長虹陶都」、「長虹天蔚」等多起建案將完工入帳，董事長李文造指出，目前在新北市鶯歌的長虹陶都的建案交易活絡，每周成交已增至 5-6 戶，可售餘屋已有限。

長虹 2018 年有「長虹陶都」、「長虹天蔚」等多起建案完工入帳，公司維持穩定交屋步調，今年營收、獲利可望更勝去年，長虹去年稅後純益 30.42 億元，每股純益 10.48 元。長虹建設今天股東會通過去年股利每股配發 6.2 元現金股利。

長虹位於新北市鶯歌的「長虹陶都」建案，總銷約 30 億元，已銷 50%；位於台北市北投的「長虹天蔚」建案，總銷 15 億元，已銷售約 40%，且已完工開始交屋，就已銷售的部份計算，預估將分別貢獻 2018 年營收 15 億元及 7 億元。

李文造說，長虹建設在新北市鶯歌的 200 戶 22 樓建案「長虹陶都」每坪開價 30 萬元，以邊建邊售方式銷售，在預售時已賣出 5-6 成，目前完工開始交屋也沒有降價過，但近期的買氣明顯活絡，由先前的成屋每周銷售 1 戶，現已增加每周銷售 5-6 戶，主要在於建物完成並且在建案品質具說服力，就目前來看，長虹手中可售的餘屋已不多。

而長虹位於新北市三重區的「長虹天馥」，總銷約 8.3 億元，將在完工後，再以成屋銷售。