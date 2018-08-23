【華冠投顧】鋼鐵英雄-9958世紀鋼發動!

武傑關注個股: 4994 傳奇、6552 易華電、2208 台船、3005 神基、9958 世紀鋼。

◆台股盤勢分析:

◇拉回找買點

台股『驚驚漲』，加權指數早盤上漲 - 13 點，9：30 過後，指數突然一陣急殺，指數一度由紅翻黑；隨後止跌回穩，指數開始震盪走高，終場上漲 + 58 點作收，收在 10863 點，成交量 998 億。

台北股市持續量縮走高，昨天『收復十日線』，今天也成功『收復年線』；正如同我們規劃一樣…『關關難過，關關過』。基本上台股盤勢沒有什麼太大的分析空間，整體結構按我們先規劃一樣發展。三大法人買盤回補，『融資斷頭』賣壓也告一段落；所以在『驚驚漲』的結構下，任何的回檔… 都是『拉回找買點』!!

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

1262 綠悅 KY、5439 高技、6552 易華電、2013 中鋼構、2316 楠梓電、3163 波若威、4426 利勤… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

5255 美桀、6174 安碁、4953 緯軟、3018 同開、6173 信昌電、6274 台燿… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估