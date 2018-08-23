【華冠投顧】中美貿易升溫 資金偏愛傳產

藍慶賜 分析師

中美貿易戰資金轉向內需傳產族群，大盤連續 2 日成交量不到千億元，OTC 也是連續數日成交量低於 300 億元以下。投資人對中美貿易戰擴大產生疑慮，所以操作趨於謹慎保守，年初的漲價題材股，如被動元件、矽晶圓、MOSFET 等族群資金紛紛退出，個股走勢都由多轉空頭。

【個股分析】

(5349) 先豐為 PCB 廠主要生產利基型產品，包括基地台板、伺服器板及汽車板等，其中汽車板佔比近 5 成為最大宗。受惠車用 PCB 需求回穩，第三季維持傳統旺季水準，下半年展望樂觀。均線呈多頭排列，股價突破區間箱頂後回檔整理，整理結束仍有機會挑戰頸線。

(3645) 達邁第三季進入黑色 PI 拉貨旺季，毛利率將回升，且將調漲價格。而達邁也著手開發 Modified PI，而 PI 應用在石墨片領域，市場也不斷成長。股價第二次跌破年線後反彈回升至年線之上，有打出第二隻腳的跡象，股價回測前低，如果回測前低沒有跌破前低，則股價就會有機會反轉翻多。

(2049) 上銀宣布成功量產機器人關鍵零組件「諧波減速機」，這也是繼德國、日本之後，全球第三家能夠量產符合國際標準諧波減速機的大廠。隨著諧波減速機的量產，代表上銀的機器人已正式 100% 自製化，完全掌握減速機、伺服馬達與控制器的機器人核心技術。股價由高點修正已超過 4 個多月，股價也已腰斬。底部已經打出小圓弧底，並爆量試圖突破下降壓力線，連續 2 日沿下降壓力線回檔，若回測結束，股價就有反彈機會。

(5481) 華韡仍未脫離底部整理結構，退出回收資金。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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