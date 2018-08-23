【華冠投顧】台股連五漲，傳產股人氣旺…旺…旺!

台北股市今日在大型電子與傳產股強勢下，指數繼續往上挺進，上漲 58 點，10863 作收，成交量 998 億元，價漲量增格局。

結構: 電子股漲 0.46%，金融股漲 0.17%，傳產股漲 0.86%，OTC 跌 0.16%! 盤面強勢明顯在傳產股，弱勢在 OTC。傳產股中塑膠漲 1.9%，台塑 (1301)，台化(1326) 上漲逾 2%，紡織股漲 2.14%，嘉裕 (1417)，遠東新(1402)，新纖(1409) 等漲逾 4%，鋼鐵股漲 1%，中鋼構 (2013) 漲停來到 28.15 元，新光鋼 (2031)，佳大(2033)，中鴻(2014) 等漲幅逾 3%，造紙股漲 4.35% 最多，榮成 (1909)，永豐餘(1907)，正隆(1904) 漲逾 4%。電子主流在→印刷電路板 (PCB) 除金像電 (2368)，華通(2313)，耀華(2367) 等大漲外，今日高技 (5439)，楠梓電(2316) 飆漲停!

今天傳產股人氣旺旺旺，但是羅馬不是一日造成的，這個結構不是今日才發生的，我們在 6 月底，就請大家避開上半年電子股主流，將資金轉金傳產股，當時給大家的給大家一檔傳產股，也就是當時世足賽概念股的製鞋大廠業是耐吉代理商 9910 豐泰，股價這段期間漲不停，昨日創高，今日再創新高! 《144 元漲到今日 197.5+5 元除息》。現在當大家追傳產，棄電子，此刻，我們提醒大家請反向思考，樂觀隔壁是危險，悲觀隔壁才是機會。

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