本土新創優照護 以文化優勢搶進美國

文．林宗憲

居家照護平台在美國並非創舉，但興起才三年的台灣本土新創「優照護」，去 (二○一七) 年就大膽往美國矽谷邁進，除了台灣成功經驗，憑的是精準、有文化優勢的策略─以「華人照顧華人」的口號，瞄準北美超過七百萬人的華人市場。

「優照護」是台灣第一個短期居家照護的預約平台，跨出本土市場的第一步，並沒有選擇鄰近的海峽對岸，卻直搗世界新創中心—美國矽谷，跌破許多業界人士的眼鏡。

共通的語言文化 華人最了解華人的需要

其實，「優照護」的共同創辦人陳宏益，本身就具備深厚的美國經驗，他早年在矽谷甲骨文公司總部工作，不管在科技業領域，或是美國日常生活，都有相當的熟悉度，選擇舊金山灣區成立「優照護」的第一個境外子公司，並非天外飛來一筆的決定。

美國起點選在舊金山著名的新創中心 Plug and Play，「優照護」可不是只想沾個新創味而已。陳宏益說，美國華人近五百萬人口，舊金山灣區就佔了十分之一，如果從照顧服務市場來看，每年推估有二．五億美元的需求金額，大餅擺在這裡，加上許多資金都在等著好生意，不選這裡選哪裡？

「為什麼只做華人服務？」陳宏益說，畢竟華人最了解華人的需要，「我們切入照顧服務市場，當然要找自身最有優勢的地方。」他曾長期在這裡生活，也了解華人的家庭、老人家最在意什麼。「光以吃的來說，一般照顧者有幾個能燒中式的菜？老人家胃口已經不是很好了，如果給他墨西哥料理，他吃得下去嗎？」

照顧，除了身體狀況，更要顧及對方的心理需求，華人有共通的語言文化，照顧者在華人家庭有明顯的優勢，但美國實在太大了，要找華人來照顧並非易事。陳宏益說，像「優照護」這樣的平台，沒有地域限制，很容易把照顧雙方搭上線，是個非常棒的解決方案。

兩地互相借鏡 計畫推動「推拿、針灸」服務

把「優照護」移植到美國，可不是「拷貝過去」而已，在地化的部分，陳宏益除了雇用當地員工，還計畫推動「推拿、針灸」等服務，這些在台灣毫不稀奇的項目，卻在美國讓「華人照顧」的特色更鮮明。當地的華人媒體很快就注意到這個平台，經過電視台的報導，也引起很多華人家庭的注意。

陳宏益也觀察到，同一套居家照顧模式在台美兩地，發展各有異同。除了專業的考量，兩邊的被照顧者最在意的，都是照顧人員的個人特質：愛心、耐心、信任感，所以在美國來說，中年的照顧者會比較受歡迎。最大的差異則是對照顧者的重視，美國普遍把照顧服務者視為專業人員，所以不少年輕人投入這行業，但在台灣，仍以中年從業者佔多數，他認為在發展上兩邊互有借鏡之處。

優照護喊出「台灣起點，全球華人」，並不僅是口號，而是以台灣的成功模式，複製到有華人的地方，並透過在地化，發展各地區不同的特色。到美國矽谷插旗就是第一步，然後逐步擴展到南加州，未來以全美的華人，甚至亞裔人士作為服務對象。

「台灣起點，全球華人」 照護平台邁向國際化

至於多數人都在意的中國大陸市場，陳宏益認為，在美國站穩之後，再回過頭來進軍對岸，整個品牌的形象、價值都會更有優勢，目前正在進行的Ｂ輪募資，規模是Ａ輪的數倍，就是為了這個目標所做的準備。

「優照護」用新創模式做照護服務，除了想協助台灣產業轉型，更希望在矽谷「一站成名」，讓照護平台邁向國際化。許多人常抱怨台灣「市場太小，新創難搞」，但以優照護的例子來看，也許只要找到對的事，市場自然會變大。

來源：《理財周刊》 939 期

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