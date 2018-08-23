三大條件篩出百檔成長股 籌碼沉澱+高營益率+營收成長動能高

整體融資餘額持續減少，籌碼加速沉澱，時序即將進入台灣的出口旺季，股價累計修正幅度已大，產業透明度高者，將成為傳統旺季的市場焦點。

文．馮泉富

近期台灣加權指數仍處於狹幅橫向整理，且尚未站上長短期均線糾結區；櫃買指數則更顯弱勢，均線有開始向下發散的現象。顯然現階段的交易結構呈現國內投資人比外資機構更為悲觀，而核心的原因明顯來自於市場人氣族群股價的連續修正有關。

美股強勢有所本 有利台股修復期

往壞處想，市場籌碼的沉澱還需要時間，除非外資回頭推升權值股，否則多頭大步推進的機率相對小。但往好處想，歷史經驗告訴我們，市場氛圍保守悲觀之時，不符合崩跌條件 (波段急跌)，尤其是美股仍舊維持強勢。美股道瓊指數剛創波段新高，S&P500 指數碎步盤堅，隨時可望再創段新高，在這樣的背景下，要台股連續性獨跌不是大概率事件，唯一美中不足的是費城半導體指數為美股四大指數走勢中最弱者，難免影響市場信心。

從風險防範的角度，任何階段保持警覺無可厚非，不過目前為止，美國經濟基本面確實仍未出現重大瑕疵。日前美國公布七月零售銷售數據，經季調後月增○．五％，連續六個月成長，優於華爾街日報訪調經濟學家預期的月增○．一％；年增率則達六．三九％，為六年來的新高，十三個主要零售類別中有九個呈現成長。

日前美國零售協會 (NRF) 表示，今年因減稅、就業強勁，薪資溫和成長等因素，預估將持續推升美國消費支出明顯成長。NRF 預估二○一八年返校季消費支出約為八二八億美元，其中大學返校支出的預期將較中小學為佳，預估今年不含汽車、汽油及餐廳銷售的核心零售銷售，至少成長四．五％，高於先前三．八～四．四％的預估區間，今年度將是二○一一年以來最高的成長率，而美國經濟增長超過七成來自消費支出，由七月零售表現優於預期來看，現階段可望持續擔任支持美國經濟成長的主要動力。

目前多項主要領先數據中，僅消費者信心指數出現小瑕疵，新公布的八月美國密西根大學消費者信心指數，由七月的九七．九降為八月的九五．三，我們將持續追蹤其是否出現連續性走低。

台股籌碼加速沉澱 迎接出口旺季

現階段雖有貿易衝突擴大的外部干擾，但我們仍然要再次強調，人為造成的利空，也十分有可能短時間就翻盤扭轉，只要能上談判桌，都是好的開始。先前美國宣布的二千億美元關稅清單之聽證會正進行之中，美國最大遊說團體美國商會 (US Chamber of Commerce) 在聽證會中，持續提醒白宮，此清單商品範圍極廣，影響層面將急遽擴大至企業、民眾、工人等，增加美國人生活支出，進而影響美國經濟，所以也將極力爭取豁免項目。

目前風險趨避的保守氛圍，也促成股市籌碼的加速沉澱，由整體融資餘額的持續減少可得到驗證，而時序上即將進入台灣的出口旺季，這剛好是有利於台股多方的背景條件。至於台灣出口是否進入旺季，需觀察外銷接單數據，根據經濟部新公布的七月外銷訂單，為四一八億美元，創下歷年同月新高，月增率三．七％，年增率七．九五％，淡季谷底已過。

七月資訊與通信類訂單年增五．三九％，電子零組件訂單年增九．九四％，機械類訂單年增一二．六％；筆電訂單回升、智慧型手機新機接連上市，可望帶動晶圓代工、記憶體、被動元件、晶片、印刷電路板、封測等供應鏈接單暢旺。以地區別來看，接自美國的訂單金額一一七．四億美元，創歷年同月新高 (主要以資訊通信產品增加四．五億美元最多)；接自中國大陸及香港訂單金額一○九．五億美元，其中電子產品增加六．六億美元，年增一八．四％最。

顯然，中美貿易衝突暫時尚未影響到台灣的出口訂單。未來的風險觀察方面，如果外銷訂單再次「明顯」不如預期，例如旺季出現負成長，則投資策略將轉為保守，目前暫時不必預設立場。

高營益率＋高營收成長動能 將是旺季焦點

如前所述，現階段大盤成交量縮，整體融資餘額逐步下降，這是籌碼加速沉澱的現象，再加上諸多族群之股價累計修正幅度已大，只要產業透明度高，就容易成為傳統旺季的市場焦點。

除了籌碼沉澱的程度是短線的關鍵以外，股價最終仍以反映財報獲利為依歸，所以高營益率＋高營收成長動能為選股重點。篩選條件為，七月營收月增率五％以上，累計營收年增五％以上，營益率一○％以上，共有一百檔個股提供投資人參考。

若按照第二季的營益率作排序，除了台積電 (2330) 倍受矚目以外，被動元件族群就有三檔。由於被動族群的股價修正幅度已大，短線上股價跌深就是最大的利多，尤其時序上又進入電子業拉貨旺季，營收成長動能續航力強，最後仍將吸引法人回頭布局。

例如國巨 (2327)，於法說會表示，這波被動元件缺貨潮仍未結束，MLCC 供給缺口短時間仍難以補足，市況比六月更為吃緊，目前已開始與策略性客戶簽訂長期供應合約，保障客戶兩年穩定供貨量。

雖然可預期的未來，缺貨現象會逐漸改善，但由於國巨與許多客戶開始簽訂長約，長約將可以替公司將來擴產的產能找到出海口。為了滿足供需缺口和日廠退出特定規格釋出的市場，國巨除了在今年擴產二五～三○％之外，也計畫興建新廠，約二○二○年三月完成，公司預估可以滿足缺口的六成。

另外，國巨計畫在這兩年獲利高峰期內加速設備折舊，採一加一年折舊方式，較以往的八加一年大幅度縮短，待兩年後機器設備加速折舊完畢，公司產品報價會更具競爭力。

國巨七月份營收已開始合併君耀，達九十八億元，持續創新高，法人預估八～九月份營收仍可持續創高，故預估第三季合併營收可望季增三○．六％，毛利率可進一步提升，單季稅後 EPS 預估為二八．三八元；法人預估國巨二○一八年合併營收可達七八○億元，稅後 EPS 預估八七．二元，目前本益比已低，有反彈行情。

來源：《理財周刊》 939 期

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