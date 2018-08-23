日本少子化與老年化的啟示 台灣還需要20萬戶社會住宅？

文．莊孟翰

台灣未來房市發展趨勢，除供給大於需求之外，還面臨房屋老舊需要更新與人口老化需求改變這兩大結構性問題，另一方面又因房價高漲政府陸續推出社會住宅政策，而當前最大的挑戰首推都市更新與社會住宅議題，有關都市更新問題目前政府刻正大力推動，惟效果並不顯著。

至於社會住宅，雖然內政部不斷釋出數量將會逐漸增加之利多訊息，不過就當前少子化與老年化趨勢愈來愈明顯，加以 85.36% 的住宅自有率與高達 20% 的空屋率，再回頭看看日本人口老化後遺症的啟示，可能需要重新檢討台灣是否還需要興建與包租代管合計高達 20 萬戶的社會住宅？

令大家印象最深刻的是，日本當年的「土地神話」為何一夕之間陷入「失落的 20 年」？除經濟因素之外，究竟人口老化問題又帶來哪些值得深入探討的關鍵問題？

台灣近年同樣受到少子化與老年化的嚴重衝擊，雖然社會住宅政策歐美國家早已實施有年，台灣則是 2016 年總統大選時才提出具體的時程與數據，雖然此一政策廣受無住屋者歡迎，卻適逢人口結構轉變前所未有之挑戰，因此，勢必遭逢日本同樣的少子化與老年化問題的困境。

多年來日本人口老化問題備受矚目，後遺症也逐漸浮現，近年台灣少子化與老年化議題亦廣受關注，並且有可能步日本後塵而連帶影響房市，以下謹就重要相關事項提出對照比較，以供參考。

(1)2015 年日本 65 歲以上高齡人口超過 26.7%，成為全球最老的國家，台灣則是 2018 年 3 月 65 歲以上人口跨越 14.05% 門檻而進入高齡化社會，2026 年超過 20% 而進入超高齡社會，並且在 7 年後出現人口負成長。

(2)2013 年日本空屋高達 820 萬戶，野村總合研究所還預測 2033 年更將高達 2167 萬戶，空屋率將飆升到 30.4%，亦即每 3 戶出現一戶空屋時，其間所衍生的問題便是沒人繼承的空屋可能淪為治安死角，台灣目前空屋超過 20%，似乎還未警覺到這樣的危機。

(3) 日本是在進入已開發國家之後才步入高齡社會，台灣則是在未進入已開發國家即陷入人口老化困境，按 2017 年日本每人 GDP3 萬 8550 美元，台灣僅 2 萬 4318 美元，整體經濟是否可能陷入「未老先衰」之困境？

(4) 根據國發會所公布 2061 年之人口推估，高、中、低推估數據分別為 1949 萬人、1837.3 萬人、1707.4 萬人，14 歲以下分別占 11.6%、9.6%、7.3%，15 至 64 歲分別占 51.7%、51.5%、50.8%，65 歲以上分別占 36.7%、38.9%、41.9%，由此不難了解未來少子化與老年化問題之嚴重性。

截至今年 7 月底，台灣 65 歲以上老年人口 335.35 萬人，占總人口 2357.67 萬人之比例高達 14.22%，戶數 86.95 戶，戶量 2.71 人，未來在少子化與老年化衝擊下，加以 85.36% 的住宅自有率與高達 20% 的空屋率，政府刻正積極興建社會住宅的政策，實有重新檢討的必要。

一、以廣義概念重新調整社會住宅政策：

建議以廣義社會住宅概念推動，並應將 8 年興辦 20 萬戶社會住宅政策調整為以租金補貼與利息補貼為主，一則兼顧去化餘屋與都市更新之推動，再則輔助年輕人貸款自購，協助成家立業，而不必花費大筆資金，又徒增大量空屋，其中尤以中南部房價便宜最為可行。

二、將「包租代管」政策調整為包租代管與租金補貼並行：

建議目前正積極推動的 8 萬戶「包租代管」政策調整為包租代管與租金補貼並行，以期依原定計畫如期達成目標。

三、以緩和漸進方式邊推動邊調整：

因應少子化與老年化趨勢，應衡量目前市場存量與空屋數量的現實問題，除雙北市房價較高之外，其他縣市對於社會住宅的實際需求未必如預期殷切，因此，除要事先做好需求調查之外，更應以緩和漸進方式邊推動邊調整為宜。

四、積極進行空屋調查：

各縣市除應積極進行空屋調查之外，更應趁 2020 年聯合國人口普查，台灣進行普查並附帶空屋調查之際，徹底清查各縣市住宅存量與空屋數量，俾供住宅政策擬定之參考。

由以上之分析，台灣進入高齡化社會之後，可能步日本後塵而出現大量空屋，屆時也可能面臨空屋難以管理維護之另一難題，因此，建議在 2020 年人口普查附帶空屋調查時，能夠徹底清查各縣市住宅存量與空屋數量，俾供政策擬定之參考，方不致短期大量興建而徒增更多空屋。

來源：《理財周刊》 939 期

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