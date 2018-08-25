全球都在拚觀光 台灣除了人情味還能做什麼？盤點台灣觀光業11道難題

撰文 / 今周刊林奇伯

過去十幾年來，在全球拚觀光的風潮下，政府連續推出「觀光客倍增計畫」、「開放陸客來台」、「亞洲旅遊重要目的地」等政策，也拚出佳績。根據交通部觀光局統計，二○○八年到一七的十年間，來台外籍旅客從每年不到四百萬人次，增加到一千多萬人次，增幅高達一．八倍。其中，純旅遊觀光客在總入境人次中的占比，也從四成提高到七成，成果不可謂不豐碩。

兩大數據趨勢

點出「質變」為解決當務之急

然而，自從二○一六年兩岸關係丕變，陸客於兩年間驟減三成多，過去十年觀光業「有發展潛力，卻走不出陸客舒適圈」的尷尬瓶頸立即浮現。從以下兩大數字趨勢可明顯看出。

第一，外籍旅客雖逐年攀升，貢獻外匯卻從二○一五年的單年四五八九億元高峰往下滑落，單單一六年就減少了二六七億元。旅遊業品質保障協會品質督導委員會主任委員何顯騏分析，因應陸客減少，政府雖迅速開放東南亞多國免簽證，讓客源適時補位，但二者的消費與旅遊樣態不同，形成「人數增加、觀光外匯下滑」的矛盾現象，前往中南部的遊客數量也顯著滑落。

何顯騏說，東南亞遊客則習慣自由行，只會待在大眾交通和英語溝通相對便利的大台北周邊，停留天數也較短，商機無法外擴至其他縣市。

盤點現況難題

跟不上國際腳步、策展力欠佳

第二，根據世界觀光旅遊委員會（World Travel and Tourism Council，WTTC）發布的二○一七年報告顯示，觀光業的直接貢獻占全球經濟活動三．二％，台灣僅占 GDP（國內生產總值）的一．七％，約國際平均值的一半，還連續兩年下滑，在亞太地區落後於泰、港、星、馬、日、中等國，全球排名為倒數第十九名。老爺酒店集團執行長沈方正分析，與其他亞太國家相較，台灣就輸在國際化腳步不足、記憶點不夠、策展力欠佳。

如何才能讓觀光菜色有氣派地端上國際枱面？《今周刊》從去年底起陸續專訪二十多位專家，盤點觀光業現況與難題，主動提供具體可行的解方提案。

專家皆指出，只要緊抓住現階段最有利基的主題，橫向串聯各縣市資源，在構思觀光活動前期，就把國際客參與人次列為必達 KPI（關鍵績效指標），讓記憶點更加鮮明化，不必把觀光提高到國家級戰略，民間與地方政府也能單點突破，在短期內達到最佳效果。

「台灣這個『美麗之島』百寶箱，走入自然，山嶺疊翠、林相層次分明，海岸上沙灘與奇岩兼具；細究人文，百年來位居東亞國際史上的要津，留有原住民、閩南、荷蘭、日治、冷戰時期等不同時期的建築與文化。只要是來過台灣、被導覽過的外籍觀光客，都直呼真是超級獨特體驗！」每年接待超過一萬兩千名外籍觀光客的旅遊平台 MyTaiwanTour 創辦人吳昭輝說。

來源：《今周刊》 1131 期

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