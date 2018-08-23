中美貿易戰硝煙再起 開征關稅範圍擴大

路透北京/華盛頓8月23日 - 美國和中國嗆辣貿易戰周四再升級，雙方對160億美元的進口商品互相加征25%的懲罰性

最新實施的關稅將雙方自7月起互課關稅的範圍擴大至500億美元的商品，後續還有更多措施等待出爐，頻添全球經濟經濟增長風險。

中國商務部表示，美國在執行最新關稅上“一意孤行”。

商務部在中午發表的簡短聲明指出，“對此，中方堅決反對，並不得不繼續做出必要回擊。”

“為扞衛自由貿易和多邊體制，扞衛自身合法權益，中方將在世貿組織爭端解決機制項下就此征稅措施提起訴訟。”商務部稱。

美國貿易代表辦公室本周還將就對另外2,000億美元中國進口商品加征關稅的建議舉行聽證會。

美國海關和邊境保護局(CBP)已在其網站上證實，將於周四0401GMT開始對279類中國進口產品加征25%關稅。

中國官方媒體新華社表示，中國的關稅按計劃從本地時間1201開始生效。

關稅生效之際，正值中美雙方中層官員在華盛頓舉行會談，這是自6月以來的第一次正式貿易談判。6月份，美國商務部長羅斯與中國國務院副總理劉鶴在北京會晤，但雙方未達成任何協議。

企業團體表達了他們的期望，盼會議能夠象征一個開始，期望雙方能就特朗普對中國要求的貿易及經濟政策調整進行認真的協商。

不過特朗普周一接受路透專訪表示，預計本周在華盛頓與中國舉行的貿易磋商不會取得多大進展。會談將由美國財政部副部長馬爾帕斯和中國商務部副部長王受文主持。

據分析師計算，每1,000億美元進口商品受關稅影響，將令全球貿易減少約0.5%。

分析師已假設對2018年中國經濟增長的直接影響為0.1-0.3個百分點，對美國影響稍微少一點，但加上對與中國供應鏈相關的其他國家及企業的附帶損害，明年影響會比較大。

**強硬立場令北京不安**

特朗普曾威脅稱，除非中國政府同意徹底改變其知識產權做法、工業補貼計劃以及關稅結構，並購買更多美國商品，否則美國將對每年從中國進口的價值逾5,000億美元商品加征關稅，這相當於中國每年出口到美國的商品總額。

該金額將遠遠高於中國從美國進口商品的金額，這令人擔心中國政府可能考慮其他報覆舉措，例如讓在華美國企業的日子更難過，或允許人民幣進一步走軟來支持本國出口商。

消息人士稱，特朗普的強硬立場令北京不安，並引發中共高層對特朗普處理貿易戰舉措的批評。

中國政府否認了美國方面有關其系統性迫使美國企業不公平轉移技術的指控，並稱中國的做法符合世界貿易組織(WTO)規則。

華府最新關稅適用於包括半導體、塑料制品、化學品、鐵路設備等商品。美國貿易代表辦公室曾稱，這些商品因“中國制造2025”產業規劃而受益。

中國對美國的征稅清單覆蓋333種產品，包括煤炭、廢銅、燃料、鋼材、汽車及醫療設備。

一些商業團體已經就日趨升級的關稅舉措的影響發出警告。

技術貿易團體CompTIA稱，美國針對科技產品的新關稅措施“不負責且被誤導的”。

“這些關稅措施不僅會嚴重削弱美國的全球競爭力和在尖端技術方面的領導地位，還會威脅美國的國家安全基礎設施，”該組織負責公開宣傳的執行副總裁Elizabeth Hyman在聲明中稱。

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