港股午盤跌0.72% 再失28000點 瑞聲領跌 小米、易鑫上揚

恒生指數今 (23) 日高開 0.28%，站上 28000 點，但隨後迅速走低，截止午間收盤，恒生指數跌 0.72%，報 27727.06 點。國企指數跌 0.6%，報 10785.35 點；紅籌指數跌 1.16%，報 4196.51 點。大盤成交量港幣 457.36 億元。

瑞聲科技 (2018-HK) 跌 3.06%，報港幣 85.65 元。野村發表的研究報告指，瑞聲科技次季盈利表現較市場預期差 40%，主要受智慧手機市場轉弱及期內人民幣升值拖累上半年毛利率 3 個百分點，管理層指對早前訂下的雙位數銷售增長指引「無補充」，將其 2018/19 財年獲利預測分別下調 10% 及 8%，反映 2018 財年盈利將跌 2%。予瑞聲「中性」評級，目標價則由港幣 118 元降至 99.5 元。

小米集團 - W(1810-HK) 漲 1.58%，報港幣 17.96 元。小米昨 (22) 日公佈上市後首份季績，智慧手機及互聯網服務收入均年增約 60%，物聯網 (IoT) 相關收入更倍增，整體表現略勝預期。

易鑫集團 (2858-HK) 漲逾 12.69%，報港幣 3.02 元。易鑫集團公佈，截至 2018 年 6 月 30 日止 6 個月，該公司收入人民幣 25.6 億元，年增 65%；股東應占虧損人民幣 1.59 億元，年減高達 97%；每股虧損人民幣 0.03 元。

《星島日報》引述輝立證券董事黃瑋傑表示，由於上週港股已經超賣，加上外圍因素逐步回穩以及中美開展貿易談判，令港股近日回升，但只屬技術反彈，預料短期內於 20 日線 (28032 點) 有較大阻力。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 1.19 億元，港股通 (滬) 淨流出人民幣 0.26 億元；深股通淨流入人民幣 3.64 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 0.58 億元。

滬股通中資金流入最多的是中科曙光，淨流入人民幣 1.47 億元，其次為中國平安、恒生電子、中國軟體、用友網路。資金流出最多的是萬華化學，淨流出人民幣 1.4 億元。

深股通中資金流入最多的是中興通訊，淨流入人民幣 1.28 億元，其次為浪潮資訊、紫光國微、北方華創、木林森。資金流出最多的是格力電器，淨流出人民幣 2.14 億元。