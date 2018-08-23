【統一投信】台股大漲不易 個股區間操作

中美貿易摩擦不斷，不利全球金融市場，台股隨國際股市區間震盪。統一台灣動力基金經理人劉彥伯表示，中美貿易戰似有拉長時間戰線的趨勢，增添未來全球景氣走向的不確定性，加上對美國的升息預期推升美元指數走強，資金持續流出新興市場，外資對台股的賣壓以及部份電子股成長動能不如預期，台股指數大漲不易，依個股基本面區間操作，績優股逢低買進長線布局，建議台股基金投資人以定期定額因應。

劉彥伯指出，這次加權指數自 11,100 點下跌至 10,700 點，回檔約 400 點，大盤跌幅不算大，但部份指標個股跌幅高達 5 成，即使發布業績利多亦不漲反跌，反映市場信心不足。由於今年來外資對台股賣超逾 2,600 億元，不若去年一路偏多操作，惟美國總統川普近日批評聯準會（Fed）升息政策，意欲打壓美元，美元指數應聲回落，後續觀察聯準會態度以及外資動向。

基本面方面，受惠全球景氣復甦，尤其美國經濟成長力道強勁，台灣 GDP 獲得上修，出口也持續成長，但若與亞洲其他國家相比，台灣經濟成長力道仍相對較弱。美國科技大廠財報好壞參半，台廠供應鏈走勢將分化，中國大陸智慧手機市場成長放緩，不利台廠，而半導體業短線動能不如原先預期，使得目前電子股缺乏主流。

利率走勢方面，美國十年期公債殖利率與二年期公債殖利率的利差持續縮窄，市場擔心若美國經濟活動持續過熱、通膨預期強勁，迫使聯準會加快升息，導致長短期利差歸零甚至短利超越長利的倒掛現象，恐不利股市後市，上次利率倒掛情況發生在 2007 年，股市在次年崩盤，此擔憂使得投資人心態上偏向保守，但評估利率倒掛現象在今年應還不會發生。

由於短線上不確定因素升高，台股以選股區間操作為主。持續看好第四季需求依然強勁的網路伺服器相關，以及明年將積極布建的 5G 基礎建設受惠股。被動元件需求仍強，本益比也普遍在 10 倍以下，且股價已先行大幅下修，再跌空間有限，後續待季營收公佈後，有機會回穩。傳產方面，若未來美國對中國商品課稅擴大至紡織品，則台廠有望受惠轉單效應，值得密切關注。

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