遠洋集團：料下半年房價維持不上漲，整體不存在下行壓力

自上月初公佈今年上半年合約銷售金額創下新高後，8月22日盤後，港股主板上市的地產企業遠洋集團(03377-HK)終於公佈了其截至2018年6月30日止6個月中期業績，為其上半年整體經營成績揭榜。

半年銷售創新高，奈何收入純利雙雙下跌

雖然早先已經“劇透”過今年首6個月合約銷售金額達到451.06億元（人民幣，下同），按年同比大幅增長48%，但遠洋集團此番出爐的中期財務數據卻不似想象中那樣驚豔好看。

業績公告顯示，今年上半年遠洋集團實現營業額153.76億元，按年同比下跌10.9%；期内錄得公司擁有人應佔溢利為23.33億元，較上年同期的26.68億元下跌12.5%。也就是說即便上半年遠洋集團樓賣得很是起勁，但還是落得個收入和淨利雙雙下跌的結果，想想還有點小心酸。

不過細看遠洋集團的中期財報倒也不是全無亮點。今年上半年遠洋集團毛利率為23.5%，較上年同期的22%提升了1.5個百分點；期内剔除一次性損益後的核心利潤為15.39億元，按年同比增長1.25%，核心利潤率亦同比上升1個百分點至10%。此外，遠洋集團董事局建議以現金分派中期股息每股0.14港元，派息率同比保持不變為40%。

從這個角度來看，雖然遠洋集團中期賬面上的業績大數不好看，但也算不缺“精緻”之處了，併且該給的紅利也沒缺斤少兩。

項目交付量下跌緻物業開發收入下降

就營收結構而言，今年上半年為遠洋集團貢獻最多收入的還是物業開發業務，為129.55億元，佔集團總營業額的84.3%。但從下圖可見，期内集團物業開發業務的收入貢獻按年同比下跌了15%，也是幾個業務中唯一錄得收入下滑的分部，可以說是造成遠洋集團上半年總營收倒退的“罪魁禍首”了。

（遠洋集團中期營收組成情況 來源港交所）

當然，公司在業績公告中也做出了解釋，稱這主要是受階段性結轉節奏的影響，因今年上半年集團項目交付量下降故導緻期内營業額下降。期内遠洋集團交付可售樓面面積由去年上半年的約101.2萬平方米下降25%至僅約75.6萬平方米。

上半年成績出爐上桌就已是過去式，那麽下半年的遠洋集團又將迎來怎樣的發展態勢？

上半年新增土儲604萬方，策略性大幅下調京津冀佔比

8月23日上午，遠洋集團於香港舉行2018年中期業績發佈會，主席兼行政總裁李明攜執行總裁李虎及總裁事務中心總經理朱曉星出席。

朱曉星在業績發佈會上稱，集團下半年可售資源豐富，約有1300億貨值，同比增長61%；土地儲備的佈局方面，今年上半年遠洋集團共在20個城市獲得39個項目，新增土儲為604萬平方米。朱曉星還透露，上半年新增的土儲資源以中小型項目為主，20萬平方米以下的項目佔比74%。

值得註意的是，上半年遠洋集團新增土儲項目中，京津冀地區的佔比由上年同期的42%大幅將至27%，其他戰略佈局區域的佔比則相對大幅提升。遠洋集團認為此舉令其土儲資源整體佈局更加均衡，截至2018年6月30日，遠洋集團手頭在37個城市共有約4000萬平方米的土地儲備。

關於公司土儲和新增貨源在區域分佈上的變動，集團主席兼行政總裁李明解釋，京津冀地區由於受環境治理（大氣治理）的影響，在冬季採取停工措施，這就對遠洋集團原有開發週期帶來影響，因此公司決定適度降低在這個區域的貨量比例，是一個策略性的調整。

短期債務大幅增長，償債可有壓力？

中期財報顯示，於2018年6月30日，遠洋集團總貸款債務為731.29億元，較年初增加20%。當中一年内到期的短期債務為165.85億元，較年初大幅上升66%；而年中集團賬上現金及現金等價物為207.66億元，較年初減少5.47%。在債務走高現金儲備又減少的情況下，資金面稍稍趨緊的遠洋集團在償債方面可有壓力？

（遠洋集團總貸款到期日情況 來源：港交所）

對此，李明在發佈會現場就回應表示，公司債務結構的分佈還是非常合理的：“公司短期償債的壓力不大，1年到期的債務隻佔了15%左右，集中償付債務方面沒有壓力。”另外他還指出，公司本身内外債的比例也很合理，因為公司大部分的業務在内地，是人民幣的業務，所以人民幣債務大概在65%左右，而外匯債務在35%左右，所以也是合理的。

由於近期人民幣的潛在貶值趨勢不減，匯兌風險也是外界頗為關註的問題，對此李明就指，由於公司對外幣匯率進行遠期的調整安排，所以預計公司面臨的匯率風險亦有限。關於融資計劃方面，他表示未來將以穩定和適度的策略為主。

接管安邦資產進展順利，料下半年房價維持不上漲

今年上半年（5月份）遠洋集團與其主要股東安邦保險合資成立遠洋邦邦，受安邦委託以合資公司遠洋邦邦全面接管原安邦不動產業務的人員、公司和項目，李明在業績發佈會上透露，接管安邦資產的事宜目前各項工作進展順利。

對於下半年房價走勢的問題，李明直言今年下半年的房價是歷史上最好預測的——就是維持房價不上漲。他表示這個趨勢不單單是中央政府和各地政府的希望和要求，也是集團客戶的希望和要求，併指現在來看市場預期是穩定的，就是維持比較穩定的態勢。

至於未來房價會否有下調的壓力，李明回應表示房價下調的壓力整體來講也不存在，因為中國城市化的進程還在繼續，城市更新的需求還在，而人口，特别是城市的人口也還在增加，所以他認為在需求和供應俱在的情況下，未來房價下行的壓力不大。

不過回過頭來看看遠洋集團今日的股價，就似乎頗有點小壓力了，今日早盤遠洋集團股價低開，最低曾見3.89港元，跌幅達至7.38%，截至午間收市報3.92港元，半日跌去6.67%。

作者：彭小留

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