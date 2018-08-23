世界銀行推出全球首支區塊鏈創建和管理的債券

路透悉尼8月23日 - 世界銀行定價了世界上第一個僅使用區塊鏈創建和管理的公共債券，規模為1億澳元(7,316萬美元)，旨在測試該技術能否改善數十年來一直沿用的債券發售方式。

該交易的唯一經理行澳洲聯邦銀行(CBA)在聲明中表示，這支兩年期債券定價在收益率(殖利率)為2.251%，將於8月28日結算。

這支原型債券被稱為“Bondi”債券，Bondi代表區塊鏈管理的新債券(Blockchain Operated New Debt Instrument)，以及澳洲最知名的海灘。此舉被視為債券銷售從手動流程轉向更快和更便宜的自動化流程的第一步。

世界銀行發行的債券具有AAA評級。該行定期利用其借貸能力幫助開發新的債券市場，並率先嘗試新的債券發售和交易手段。

該銀行每年發行500-600億美元的債券，以支持發展中國家的經濟進步。

雖然之前市場上曾有其他原型或平行模擬區塊鏈項目，但澳洲聯邦銀行表示，這支世界銀行債券將是首次全程使用區塊鏈、通過合法有效的債券發行從公共投資者手中籌資。

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